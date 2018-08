VAR da paso a la polémica en debut español

No pudo ser del todo plácido el estreno del videoarbitraje (VAR, por sus siglas en inglés) en la liga española de fútbol: el sistema de apoyo arbitral se saldó con tres polémicas, de al menos cinco casos en total, que desataron críticas en los protagonistas de la jornada inicial.

“Yo no entiendo cómo habiendo tantos árbitros no han visto nada”, se quejó Quique Setién, técnico del Real Betis, después de la caída (0-3) frente al Levante, el último viernes.

El entrenador se refería a una acción de penal no sancionada, cuando el verdiblanco Sergio Canales cayó dentro del área, derribado por Antonio Luna. El árbitro Ignacio Iglesias ni se inmutó y la ausencia del VAR ensombreció un encuentro que apenas había contado con alguna jugada polémica.

“Hay cosas que me cuesta entenderlas”, exteriorizó Setién.

El domingo, en tanto, el Real Madrid pudo haber ganado por un marcador más abultado en el 2-0 frente al Getafe si el colegiado hubiese pitado un derribo en el área a Marco Asensio. Al igual que sucedió en Sevilla, dos días antes, el juez central (Xavier Estrada Fernández) no consideró necesario acudir a la repetición en video.

Una situación similar ocurrió en el Eibar-Huesca, en el que el club de Aragón firmó una victoria (1-2) en su primer partido en la división de privilegio.

El estratega del Eibar, José Luis Mendilíbar, criticó en rueda de prensa que el árbitro hubiera ignorado el VAR en un posible penalti de Jorge Pulido sobre Sergi Enrich que el árbitro no consideró como tal.

“A veces me da la sensación de que el que arbitra es el que está en Madrid. Es muy difícil fallar con el VAR porque tardan mucho en pitar, dejan seguir las jugadas y cuando les chivan toman la decisión”, expresó el DT de 57 años, en declaraciones recogidas por el diario El Español. “Es el primer partido y no me ha gustado”.

Pese a las polémicas, el debut del VAR también dejó aciertos, dos en un mismo partido, el disputado entre el Rayo Vallecano y el Sevilla (1-4).

En la primera acción, en el tercer gol de André Silva, el cual Mateu Lahoz había anulado por supuesto fuera de juego; pero el videoarbitraje rectificó. Luego, dando un penal a una jugada en la que Lahoz había señalado inicialmente como falta fuera del área. (D)