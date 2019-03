10 razones para convertirte en un chef profesional

Son creativos, estilistas, científicos y aman la cocina. Todas estas cualidades y aptitudes como la paciencia y perseverancia representan a los chefs Estefanía Galarza, Javier Urrutia, Carolina Morales y Romano Iannuzzelli.

Cada uno construye su propia historia, pero tienen en común haber elegido la carrera de gastronomía en el Instituto Tecnológico La Escuela de los Chefs de Guayaquil. Aquí narran cómo fueron sus inicios y sus razones para convertirse en chefs profesionales.

Estefanía Galarza, la 'sazón costeña' del Palacio de Carondelet

Empezó a cocinar junto a su abuelita Agustina Romero cuando tenía 8 años. Sus platos preferidos siempre fueron los de la Costa como el caldo de bolas y el de torrejas que le enseñaron en su casa en Leonidas Plaza y Bolivia, en el sur de Guayaquil.

Aunque su madre quería una maestra parvularia en la familia, Estefanía amó la cocina desde que a los 12 años creó su propia versión de la sopa de coliflor de su abuela, aquella ocasión su mamá estaba enferma y necesitaba ayuda. Esa fue la solución más rápida que encontró en ese momento de dificultad y no sería el único. A los 21 años estaba segura de cuál era su pasión. “Siempre quise estar en la cocina”, recuerda. Y a pesar de no tener los recursos para estudiar la carrera de gastronomía, eso no la detuvo. En el 2007, la joven consiguió un préstamo con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) y se inscribió en el Tecnológico La Escuela de los Chefs.

Aegura que esa fue una de sus mejores decisiones. Después de trabajar en varios restaurantes en Guayaquil, en el 2013 recibió la propuesta de ingresar como asistente gastronómica en la Presidencia de la República. El proceso duró casi un año y la prueba consistió en elaborar una de sus fortalezas: un corviche, un plato de la costa. Su preparación fue elogiada por el entonces presidente y desde esa fecha comparte su sazón con los invitados del Palacio de Carondelet.

Javier Urrutia, un quiteño experto en el cebiche Jipijapa

Tenía solo 17 años cuando pisó la cocina del hotel Sheraton para hacer las prácticas que necesitaba y así poder graduarse en el Tecnológico La Escuela de los Chefs. Solo debía estar dos semanas, pero su trabajo se extendió por un año y medio porque ansiaba aprender, no quería irse. Allí estuvo en áreas como producción, eventos, entre otras. Esta fue una de sus fortalezas porque mientras aprendía la técnica en la escuela a la vez practicaba sus conocimientos en el hotel.

Su experiencia y creatividad le abrieron las puertas para convertirse en el sous chef de Casa Julián del hotel del Parque. El cebiche de Jipijapa fue una de sus primeras creaciones. No fue sencillo porque es quiteño y reconoce que Manabí está un poco lejos de su ciudad de origen ¿Cómo lo hizo? Investigó con varios chefs sobre su preparación. Todos le dijeron lo que sí y no debía mezclar en ese plato ¿Qué decidió hacer? “Hice todo menos lo que ellos me decían y el resultado fue que creé un sabor muy nuevo”. Lo que sí reconoce el sous chef es que pasó por varias pruebas-errores hasta llegar al sabor del cebiche.

Actualmente crea nuevos platos junto a su equipo en Casa Julián, un restaurante que se encuentra dentro del Parque Histórico Guayaquil en el kilómetro 1.5 vía Samborondón, avenida Los Arcos y Malta.

Carolina Morales, una amante del estilismo en la cocina

En el 2011, antes de graduarse en el Tecnológico La Escuela de los Chefs ya había grabado su primer comercial gastronómico para una marca de atún. Allí nació su curiosidad por el food styling.

En la última década ha trabajado para más de 50 marcas y reconoce que los conocimientos sobre cortes y tiempos de cocción adquiridos en el instituto le ayudaron en su trabajo y por eso puede hacer de todo, desde el casting de los productos hasta los cortes de los alimentos que deben ser muy meticulosos. La joven sigue perfeccionándose en esa técnica porque es lo que más le apasiona. Esa fue una de las razones por las que decidió regresar a La Escuela de los Chefs, después de 10 años, para estudiar el programa de pastelería. “Lo mío es visual y la pastelería es exacta, por eso he decidido complementarlo”.

Morales además ha tomado cursos de food styling en Argentina y Colombia. Le gustaría especializarse en España o México.

Romano Iannuzzelli: La cocina es un desafío

Cuando tenía 19 años pensó que estudiar gastronomía sería fácil. Todo cambió cuando conoció a sus profesores: Manolo Romero, Martha Crespo y Santiago Granda. Recuerda claramente que ellos le dijeron que la carrera era “muy dura”. El vio un desafío y desde el 2006 no se ha separado de la cocina. “Eso fue lo que captó mi atención, que era una carrera fuerte y seria”, rememora Romano.

Como cocinar era su pasión desde el segundo semestre de su carrera empezó las prácticas lo que le sirvió para conseguir trabajo como parte del equipo culinario del Palacio de Carondelet y luego de varios años se integró como sous chef del Restaurante Gourmet de Casa Gangotena, uno de los hoteles más prestigioso de Quito. Desde hace 8 meses es el chef de Mashpi hotel ecológico que se encuentra a 110 kilómetros de Quito y que fue el ganador del World Travel Award como hotel verde líder en Sudamérica.

Es precisamente en la naturaleza donde se inspira para crear sus platos con el propósito de cambiar la alimentación y hacerla más sustentable para ayudar al planeta.

Razones para elegir la carrera de gastronomía

1.- Estudiar Gastronomía como carrera a nivel superior te permite obtener un título tecnológico de tercer nivel, lo cual abre al profesional amplias posibilidades de continuar estudios de Licenciatura y Maestrías.

2.- Es una profesión que puedes ejercer en cualquier parte del mundo.

3.- El alimentarse es una de las necesidades primordiales del ser humano y qué mejor que ser un experto creando y descubriendo nuevos sabores.

4.- Es una profesión dinámica con muchos campos donde ejercer: hoteles, restaurantes, eventos sociales y corporativos, catering industrial, alimentación hospitalaria, alimentación en centros de educación, docencia e investigación, consultorías gastronómicas, empresas de alimentos, innovación y desarrollo de productos, food styling, publicidad, entre otros.

5.- Puedes ser tu propio jefe y tener tu emprendimiento.

6.- Puedes desarrollar tu creatividad al máximo combinando técnicas con sabores y texturas.

7.- La gastronomía te acerca a la cultura mundial a través de sus estilos y tendencias como la cocina clásica francesa, mediterránea, árabe, italiana, asiática, latina y sus aplicaciones en pastelería y panadería.

8.- La vocación de servicio es un don que pocas personas pueden disfrutar.

9.- La Gastronomía es un promotor turístico. Puedes llevar las costumbres de tu país hacia otros lugares, para conservar la tradición culinaria local y darla a conocer.

10.- Ser parte de un equipo de creativos.

¿Dónde estudiar Gastronomía?

El Tecnológico La Escuela de los Chefs es uno de los tres organismos en Guayaquil que está avalado por el Consejo de Educación Superior (CES), el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para formar profesionales en gastronomía.

La Tecnología Superior en Gastronomía que ofrece este instituto es reconocida como un título de tercer nivel luego de la reforma al artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Con el cambio, según el Senescyt, se beneficiará a los futuros bachilleres que elijan una carrera tecnológica en alguno de los 205 institutos públicos y particulares que existen en el Ecuador.

Santiago Granda, director de La Escuela de los Chefs, explica que con estos cambios todos los títulos de tecnológicos serán reconocidos como al nivel de una licenciatura, lo que es un beneficio para los alumnos. “Esto le brinda mayores oportunidades a los estudiantes porque su acceso a un título de cuarto nivel es mucho más rápido, con ello se generará un nuevo reglamento para las maestrías tecnológicas”.

Carreras y programas que ofrece La Escuela de los Chefs

Tecnología Superior en Gastronomía

Inicia: marzo y septiembre 2019

Duración: 2 años y medio (5 semestres)

Horarios: Lunes a viernes, diurno y vespertino

Programas profesionales de formación

Pastelería

Inicia: 25 de marzo de 2019

Duración: 12 meses

Horarios: Lunes a miércoles, de 13:30 a 16:30

Bar y restaurante

Inicia: 6 de mayo de 2019

Duración: 6 meses

Horarios: Lunes y martes de 18h00 a 22h00

Gastronomía

Inicia: 20 de mayo de 2019

Duración: 12 meses

Horarios: lunes a jueves, de 08:00 a 10:00 - 11:00 a 13:00- 19:00 a 21:00

Lunes y martes, de 18:00 a 22:00

Panadería

Inicia: 7 de junio de 2019

Duración: 12 meses

Horarios: viernes de 18:00 a 22:00 y sábados de 08:00 a 12:00

Quienes estén interesados en aprender gastronomía pueden registrarse en el sitio web https://laescueladeloschefs.edu.ec/registrate/

