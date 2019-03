Donald Trump amenaza con cerrar la 'próxima semana' la frontera con México

Washington -

El presidente Donald Trump volvió a acusar el viernes a México de no detener el flujo de migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos y amenazó con cerrar la frontera común "la próxima semana" y "durante mucho tiempo".

"Amor y paz", se limitó a responder el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la tensión que supone poner un límite de tiempo específico a los amagues de cierre de los puntos fronterizos, que están entre los de mayor actividad del mundo.

"Si México no detiene de inmediato TODA la inmigración ilegal que ingresa a Estados Unidos a través de nuestra frontera sur, estaré CERRANDO la frontera, o grandes secciones de la frontera, la próxima semana", tuiteó Trump.

"Estoy muy molesto con México", enfatizó luego en una rueda de prensa en Palm Beach, durante una gira por Florida.

AMLO, como todos conocen al mandatario mexicano, rechazó polemizar. "No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos. Amor y paz", dijo en un acto en el estado de Veracruz.

"Ya le hemos dicho al propio presidente Trump que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es creando empleos y que haya bienestar en Centroamérica y en México, y así se resuelve el problema, no de otra forma".

Y agregó: "En Centroamérica no hay opciones, no hay alternativas y la gente se echa a andar a buscarse la vida, son derechos humanos, el derecho a vivir libre de miseria, por eso no se puede, no se puede condenar la migración".

Más temprano, en su rueda de prensa matinal, AMLO atribuyó las amenazas de Trump al clima preelectoral en Estados Unidos ante los comicios de 2020 en los que el magnate buscará renovar su mandato.

"Todo esto de las caravanas (de migrantes) y demás tiene que ver bastante con lo político, con lo electoral, por eso no me voy a enganchar en este asunto", dijo.

Sin aludir directamente a la nueva advertencia de Trump, el canciller Marcelo Ebrard afirmó en Twitter que su país "no actúa con base en amenazas".

"Somos un gran vecino. Díganlo si no el millón y medio de estadounidenses que eligieron a nuestro país como hogar, la más grande comunidad de ese origen fuera de Estados Unidos. Para ellos también somos el mejor vecino que pudieron tener", dijo.

"Caravanas masivas" de Guatemala

López Obrador, un izquierdista que asumió la presidencia en diciembre pasado, quiere que Estados Unidos financie programas de desarrollo económico para México y Centroamérica por unos 10.000 millones de dólares para atacar la pobreza y la violencia, que considera causas fundamentales de la migración.

El principal consejero y yerno presidencial Jared Kushner conversó del tema la semana pasada con López Obrador en Ciudad de México.

Pero con la contienda electoral en la mira, Trump parece haber regresado a los ataques a México que marcaron la carrera por la Casa Blanca en 2016.

Tras la arrremetida del jueves en Twitter y en un mitín en Michigan, Trump lanzó el viernes nuevos tuits matinales e insistió en Florida en que el Congreso debe cambiar las "débiles" y "patéticas" leyes migratorias estadounidenses, acusando a México de hablar mucho y no hacer "nada" para detener la llegada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos.

"En este momento tenemos dos grandes caravanas que vienen de Guatemala, caravanas masivas, que marchan a través de México", dijo a periodistas en Lake Okeechobee.

"México puede detenerlos, pero eligió no hacerlo. Y si no los detienen, vamos a cerrar la frontera y la mantendremos cerrada durante mucho tiempo. No estoy jugando", afirmó Trump.

También cuestionó a Honduras, Guatemala y El Salvador, de donde proviene la mayoría de los migrantes que buscan un destino mejor en Estados Unidos, criticándolos por recibir "durante años" fondos de ayuda estadounidense y no revertir la marcha de sus ciudadanos. (I)

México dijo esta semana estar al tanto de la formación de una "Caravana madre" en Honduras que podría tener "más de 20.000 personas". Pero Honduras negó tener "ningún indicativo de ello". No ha habido informes recientes de caravanas migrantes provenientes de Guatemala.

Entre octubre y enero, miles de centroamericanos indocumentados marcharon en caravanas hacia Estados Unidos por la falta de empleo y la violencia de las pandillas y los narcotraficantes. El gobierno de López Obrador les otorgó unas 12.000 visas humanitarias a quienes ingresaron por la frontera sur mexicana, pero este programa fue suspendido el 28 de enero.

La última vez que Trump amenazó con cerrar la frontera con México fue en diciembre, en el punto máximo de la disputa con el Congreso para conseguir los 5.700 millones de dólares que pedía entonces para construir un muro fronterizo, su promesa electoral insigne. (I)