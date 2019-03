Juan Guaidó dice que presencia de militares rusos en Venezuela viola la Constitución

Caracas -

El opositor Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 gobiernos, dijo este martes que la llegada de militares de Rusia al país petrolero viola la Constitución.

"Pareciera que (en el gobierno de Nicolás Maduro) no confían en sus militares, porque los importan (...). Violan la Constitución nuevamente", expresó Guaidó en un discurso ante el Parlamento de mayoría opositora, que según la ley debe autorizar cualquier misión militar extranjera en Venezuela.

El gobierno ruso confirmó este martes el envío de militares para ampliar la "cooperación" entre Moscú y Caracas, "con pleno respeto a la legalidad", según declaró la portavoz del ministerio de Exteriores, Maria Zajarova.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, defendió por su parte esa comitiva castrense a nombre del gobierno de Maduro. "El apoyo de Rusia a Venezuela se fundamenta en verdades, sentido común y respeto al Derecho Internacional", escribió en Twitter.

El pasado sábado dos aviones de Rusia aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, transportando personal militar y equipos.

Según la prensa local, las aeronaves trasladaron a Venezuela a un centenar de militares encabezados por un alto oficial.

Rechazo de autoridades de Colombia

Desde Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo expresó su "más profunda preocupación y rechazo por el arribo de dos aeronaves rusas a Venezuela en momentos en que ese país atraviesa una grave crisis multidimensional (...) y ante la evidencia sistemática de que dicho régimen no duda en emplear la reprensión para perpetuarse".

Explicó que la "incursión militar" viola la Constitución de ese país, pues la ley establece que para este tipo de acciones se debe contar con la autorización de la Asamblea Nacional Venezolana.

Venezuela nuevamente con apagón

"No trajeron plantas (eléctricas) en esos aviones, no trajeron técnicos (...). No. Trajeron militares extranjeros a suelo nacional", manifestó Guaidó.

Las tensiones coinciden con un apagón que paraliza desde el lunes a gran parte de Venezuela.

"Tanto que dijeron que la ayuda humanitaria era para el ingreso de Fuerzas Armadas trasnacionales y ellos son los que ponen militares extranjeros en Venezuela", agregó el opositor.

Se refirió así al fallido intento, el pasado 23 de febrero, de que donaciones de Estados Unidos en alimentos e insumos médicos entraran por las fronteras con Colombia y Brasil. El presidente Maduro consideró esa iniciativa como una "excusa" para una intervención militar. (I)