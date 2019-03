Directora alterna del BID para Ecuador: Se aprobó cifra récord de $ 900 millones al 3%

Quito -

Rosa Matilde Guerrero Murgueytio, directora alterna por Ecuador y Chile del Banco Interamericano de Desarrollo y directora alterna por Ecuador y Colombia del BID Invest, accede a esta entrevista sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros multilaterales, a título exclusivamente personal y no como funcionaria del Banco.

Considera que la economía ecuatoriana enfrenta desafíos impostergables: desbalance fiscal, problemas de sector externo y falta de competitividad. Describe cómo serán las ayudas del BID, dentro del paraguas del Acuerdo, en los próximos años.

¿Cuánto ha comprometido el BID al Ecuador dentro del Acuerdo con el FMI?

El BID acompañará y apoyará el Plan de Prosperidad del país con recursos por alrededor de $ 1.717 millones, que contribuyan al objetivo del Gobierno de regresar a la economía a una senda de crecimiento sostenible e inclusivo, integración a mercados, consolidación fiscal, mejorar la presencia del sector de las micro, pequeñas y grandes empresas.

¿Cuándo llegará el primer desembolso?

Los recursos del BID no han dejado de ingresar al país. A diciembre del 2018, se desembolsaron $ 500 millones y, a esa misma fecha se aprobaron operaciones de préstamos en una cifra récord de $ 900 millones, con plazos de más de 20 años y tasas del 3%. Además, en el sector privado, que es apoyado por BID Invest, se pasó de invertir en Ecuador tanto en el sector real como financiero un promedio de $ 110 millones anuales (2013 a 2017) a 12 operaciones por un total de

$ 452,1 millones en diciembre del 2018 en sectores como transporte, TIC, mercados financieros, Mipymes, incluyendo tres líneas para comercio exterior.

¿Cuáles son los proyectos que se espera financiar con los recursos del Acuerdo?

Las operaciones más relevantes en este año dentro del Plan de Prosperidad serán de apoyo a la igualdad de oportunidades y protección social, empleo y reactivación productiva y, consolidación y estabilidad monetaria. En el primer pilar, se han estructurado dos operaciones para vivienda: una garantía por $ 300 millones para un Bono Social y soluciones de vivienda para hogares pobres y vulnerables por $ 94 millones, además de operaciones de agua potable y alcantarillado sanitario para las parroquias rurales de los cantones Portoviejo y Quito. En reactivación productiva, hace dos semanas aprobamos una línea para el programa “Comercio e Inversiones”, que promueve la inversión extranjera directa en Ecuador. Se implementará la Ventanilla Única de Inversión y Simplificación de Normas y Trámites.

¿En qué consiste la garantía para Bono Social del BID?

Es el apoyo del BID a una emisión de un Bono Social del Ecuador mediante una Garantía Parcial de Crédito (de hasta $ 300 millones), con la finalidad de obtener recursos para financiar el proyecto de vivienda del Gobierno Casa para Todos. Este proyecto es oportuno porque las causas del déficit habitacional (capacidad limitada para el ahorro, falta de crédito a tasas asequibles) no se han solucionado.

¿Quiénes se beneficiarán?

Habrá un acuerdo entre el Ministerio de Economía, el ejecutor Miduvi y Programa Casa para Todos y el BID mediante un reglamento operativo que define los detalles. Este programa busca beneficiar a la población de ingresos medios, medios bajos, que tenga capacidad de pago para poder calificar y recibir un préstamo de largo plazo de una institución financiera.

¿Qué candados existen para que no haya desvíos?

Una vez que los bonos sean colocados en el exterior a plazos y tasas adecuadas por la calidad crediticia del BID AAA, los recursos ingresan a un fideicomiso destinado, única y exclusivamente a administrarlos para ser transferidos a las instituciones financieras, para que con base en su riesgo presten a personas de ingresos medios y medios bajos con capacidad de pago.

¿Cree que se afectará la clase media por despidos, mayores impuestos, retiro de subsidios...?

No podemos olvidar que ordenar la economía luego de más de diez años, de no haber ahorrado, de haber invertido en obras sobrevaloradas (refinerías, represas, escuelas del milenio), no solo le cuesta al Estado, sino a todos y cada uno de los ecuatorianos. Es como cuando un padre de familia debe ordenar las finanzas del hogar, los sacrificios los hace toda la familia. El país está caminando por la senda correcta luego de una situación grave en la que quedó, tras casi doce años en los que no se pudo ahorrar ni tener mejores índices de crecimiento, ni desarrollo social sostenible, empleo, salud y educación de calidad. (I)