Periodista polaco fue golpeado y apuntado con pistola por 'fuerzas especiales' venezolanas

Caracas -

Agentes de la policía venezolana golpearon a un periodista polaco y le apuntaron con una pistola, denunció el viernes el sindicato de trabajadores de la prensa del país sudamericano, que calificó el hecho como un nuevo evento de acoso a reporteros por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Tomasz Surdel, del Gazeta Wyborcza polaco, fue detenido el jueves por la noche por agentes de policía pertenecientes a un grupo de fuerzas especiales conocido como FAES, que inicialmente pidió ver sus documentos, dijo a través de Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Los oficiales entonces cubrieron la cara de Surdel, lo golpearon en la cabeza con un objeto contundente y lo amenazaron a punta de pistola, agregó el sindicato.

En un video difundido por el sindicato tarde el viernes en Twitter, el periodista dijo fue detenido la noche del jueves cuando se desplazaba en su auto hacia su residencia poco después de salir de la casa del cónsul de Polonia.

"Yo di mi cédula venezolana de extranjero, que dice que soy periodista (...) apenas me bajé del carro, por detrás me pusieron una capucha en la cabeza y me comenzaron a dar coñazos (golpes) (...) y luego cuando me sacaron la capucha, ya tenía una pistola apuntando hacia mi", relató Surdel.

El Ministerio de Información no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Maduro acusa a los medios extranjeros de exagerar los problemas del país para empañar la imagen del gobierno en el exterior.

El gobierno, cada vez más aislado, arrestó esta semana al reconocido periodista radial Luis Carlos Díaz después de que los medios estatales lo acusaran de estar involucrado en un mega apagón nacional. Díaz fue excarcelado más tarde, pero no puede hacer declaraciones públicas ni salir del país sin autorización y debe presentarse ante la Justicia cada ocho días.

La semana pasada, agentes de inteligencia militar detuvieron al corresponsal independiente estadounidense Cody Weddle, quien al día siguiente fue deportado tras interrogarlo sobre sus informes de deserciones por parte de oficiales militares, según indicó el reportero al llegar a Estados Unidos.

El presentador mexicano Jorge Ramos, de la cadena estadounidense de televisión en español Univision, fue detenido a fines de febrero mientras entrevistaba a Maduro en el palacio de gobierno y luego fue deportado junto con su equipo de producción.

Excarcelado un periodista alemán

En cambio el periodista alemán Billy Six fue liberado este viernes tras permanecer cuatro meses detenido en la sede del servicio de inteligencia en Caracas, pero deberá presentarse en tribunales cada 15 días, informaron una ONG y una organización de prensa.

"Excarcelado el periodista alemán Billy Six (...). Imponen (medidas) cautelares de presentación cada 15 días y prohibición de declarar en medios sobre su caso. Exigimos libertad plena. #InformarNoEsDelito", publicó Espacio Público, una ONG defensora de la libertad de expresión, en Twitter.

La liberación del reportero de 32 años se produjo luego de realizarse "su audiencia de presentación", señaló por su parte el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), calificando de "arbitraria" la detención ocurrida el pasado 17 de noviembre.

Six se había declarado en huelga de hambre en diciembre, pero la embajada de Alemania informó que la levantó a la espera de gestiones diplomáticas.

El periodista publicó entonces una carta en la que denunciaba que le habían negado el derecho a una defensa privada y que no había recibido los resultados de exámenes médicos a los que se sometió luego de sufrir dengue a fines de octubre.

Six fue arrestado en la península de Paraguaná, estado Falcón (oeste), por supuestamente fotografiar a Maduro "muy de cerca", según la Espacio Público.

El comunicador se encontraba en el país para investigar casos de narcotráfico, contrabando y trata de personas, así como el éxodo de venezolanos forzado por la grave crisis económica.

El SNTP y otras organizaciones gremiales acusan al gobierno de Nicolás Maduro de mantener "una política sistemática de acorralamiento" contra la prensa.

Arrestos y detenciones de periodistas aumentaron en medio del pulso por el poder entre Maduro y Juan Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora reconocido como presidente encargado por más de 50 países. Según Espacio Público, medio centenar de trabajadores de la prensa han sido aprehendidos en 2019. (I)