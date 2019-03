Más y mejores emprendimientos con el respaldo de una plataforma digital gratuita

Ser emprendedor o intentar ser uno se ha convertido en la oportunidad perfecta para poner en marcha un talento, una profesión o ese negocio innovador que muchos tenían en mente. Pero el camino de éste no siempre llega a consolidarse exitosamente; estadísticamente se sabe que hoy en día, dos de diez emprendimientos no logran cumplir las metas deseadas y no alcanzan a sostenerse por encima de los tres meses. La razón: no basta solo con tener la idea millonaria y las ganas, es necesario contar con las bases necesarias para dejar de improvisar y llevar un correcto manejo y desempeño del negocio.

Y precisamente estas bases pueden obtenerse a través del aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y digitales que constantemente están ayudando a la capacitación y autoeducación de muchos emprendedores, quienes ven en éstas uno de los requisitos fundamentales para comenzar. Sin embargo, no todos pueden acceder a este tipo de educación debido a los costos adicionales que esto implica, lo que termina ratificando la razón para abandonar o decidir no comenzar un emprendimiento, pues desconocer por dónde empezar o cómo deben mantenerse, paraliza el deseo de continuar.

Por razones como las expuestas, la Prefectura del Guayas decidió liderar un proyecto macro dirigido a emprendedores -o para quienes están buscando serlo-, denominado Guayas Emprende por Internet; una plataforma online con la cual busca contribuir a masificar el conocimiento y manejo de los negocios, así como impulsar la productividad y el ahorro de recursos a la hora de realizar las actividades requeridas en estos. La cobertura del programa es de alcance provincial y completamente gratuita.

Aprender a diseñar, planificar, a trabajar en base a estrategias de venta, de promoción, de comunicación, y dominar ciertas técnicas innovadoras que ayuden a generar valor agregado a la oferta de productos y servicios de los emprendedores, es el objetivo fundamental.

Cómo acceder y qué se puede aprender

El proceso de registro es muy fácil y amigable. Primero debe ingresarse a la página web guayasemprendeporinternet.com, seleccionar la opción Registrarse e introducir los datos básicos requeridos, esperar un correo electrónico de verificación de datos y uno segundo de confirmación de ingreso. Posteriormente llegará un tercer y definitivo correo electrónico en donde se puede obtener el eBook Cómo vender por internet, correspondiente al primer módulo.

Este programa cuenta con diez módulos dedicados en total y cada uno de ellos cuenta con material audiovisual de estudio en forma de videos y lecturas. Estos módulos a su vez se distribuyen en tres fases fundamentales del proceso.

La primera, dotar a los estudiantes de los mejores métodos para aprender a gestionar la marca y a cómo vender por internet y por plataformas como Facebook, con e-mail marketing, Google, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Linkedin, Slideshare, Issuu, Yumpu, Landing Pages y mediante la web propia del emprendedor.

La segunda, aprender sobre mecanismo de publicidad propia y con los diferentes stakeholders, así como aprender a administrar métodos de pago y descubrir el potencial de comprar y vender electrónicamente con aplicaciones como Paypal, Payphone, Payoneer y Kushki. Y finalmente enseñar a los estudiantes a poner en marcha un plan estratégico de marketing.

Cabe recalcar que esta capacitación tiene un reconocimiento individual y al término y posterior aprobación de todos los módulos, el estudiante recibirá un certificado que lo avala como Experto en Negocios Digitales. Por otro lado, las personas que se inscriban hasta el 6 de mayo lo harán de forma gratuita, de esa fecha en adelante el programa tendrá un costo de $USD 250 y estará abierto a nivel nacional. Hasta el momento, alrededor de nueve mil personas inscritas ya están capacitándose gratuitamente.

Sin duda alguna este tipo de iniciativas ayudan a fomentar la existencia de más y mejores emprendimientos, los mismos que se reflejan en el sentir de las nuevas generaciones de ver al emprendimiento como una elección de carrera deseable. Por otro lado, se consolidan como un motor para generar más fuentes de empleo y dinamizar la economía de las personas y del país. Evidentemente es una oportunidad que debería ser aprovechado al máximo. (P)