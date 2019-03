Investigarán a Donald Trump por "inflar su riqueza" para pedir préstamos

Nueva York -

La procuradora general del estado de Nueva York ha iniciado una investigación civil de los negocios del presidente Donald Trump, con base en la declaración de su exabogado al Congreso, de que el empresario exageraba su riqueza para obtener préstamos.

Una persona familiarizada con la investigación dijo que la procuradora Letitia James emitió órdenes judiciales al Deutsche Bank y el Investors Bank de entregar documentos relacionados con cuatro proyectos inmobiliarios de Trump y su intento fallido en 2014 de comprar el equipo de fútbol americano de los Bills de Buffalo.

La fuente habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente sobre el asunto. El diario The New York Times tuvo la primicia sobre las órdenes judiciales.

El exabogado de Trump Michael Cohen declaró en febrero ante el Congreso que Trump exageró su riqueza en declaraciones financieras al Deutsche Bank cuando intentaba obtener préstamos para comprar los Bills. Cohen dijo que era habitual en Trump exagerar su patrimonio cuando trataba con la prensa o los bancos y hacer todo lo contrario en las declaraciones de impuestos.

Los pedidos de declaraciones a los bancos y la Organización Trump no recibieron respuesta inmediata.

Las órdenes emitidas por la procuradora abarcan solicitudes de préstamos, hipotecas, líneas de crédito y otros documentos relativos al Trump International Hotel en Washington, inmuebles en Chicago y Nueva York y un campo de golf en la zona de Miami.

James, una demócrata elegida recientemente, dijo luego de su victoria en noviembre que echaría “una luz fuerte sobre cada rincón oscuro de los transacciones inmobiliarias y todas sus transacciones”.

Trump ha dicho James libra una campaña política revanchista en su contra. La procuraduría también supervisa un juicio contra una fundación sin fines de lucro de Trump. Los predecesores de James demandaron a Trump por las operaciones de la Universidad Trump, una institución de enseñanza sobre los negocios inmobiliarios. (I)