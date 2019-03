Ramiro Armijos Barrazueta

Edad: 51 años

51 años Profesión: Lcdo. en Administración de Empresas.

Lcdo. en Administración de Empresas. Cargo: Exgerente de Inaka S.A., exejecutivo de ventas en la empresa Ecobel S.A.

Exgerente de Inaka S.A., exejecutivo de ventas en la empresa Ecobel S.A. Impuestos: $ 0 del 2015 al 2018.

$ 0 del 2015 al 2018. Patrimonio: $ 30.000

CASILLERO 21 HOMBRES

La decepción por el incumplimiento de la Constitución es la motivación del candidato Ramiro Eugenio Armijos Barrazueta para postularse al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

“En los tres CPCCS, incluido el transitorio, he vivido eso, una mala experiencia en estos 9 años. No se cumple la ley, no contestan los oficios, los oficios han ido y venido y jamás se ha conformado nada, no dan solución a los inconvenientes”, resume Armijos, quien fue miembro de la Asamblea Ciudadana de Loja y presentó en el 2015 el pedido de revocatoria de mandato contra el entonces alcalde de Loja, Bolívar Castillo, solicitud que fue negada por el Consejo Nacional Electoral.

Hay que iniciar un proceso de democratización del CPCCS con una campaña de difusión y socialización del papel fundamental de la quinta función del Estado”.

Armijos, padre de seis hijos, propone hacer un diagnóstico del CPCCS para conocer su situación técnica y económica, además de una campaña masiva para informar a la ciudadanía sobre su rol.

“El 85% de la población no sabe para qué es el CPCCS, qué es una veeduría”, opina este candidato y agrega que hay que garantizar el libre acceso a la información y recibir e investigar las denuncias de la ciudadanía.

“La rendición de cuentas es dar la oportunidad a la ciudadanía de que corrobore la información para que cuestione, es como una audiencia de contradicción”, opina Armijos, partidario de evaluar la gestión del CPCCS desde el 2010.

Licenciado en Administración de Empresas, Armijos fue ejecutivo de ventas en la empresa Ecobel Ecuatoriana de Color y Belleza S.A. y gerente de Inaka, una comercializadora agroindustrial en el 2007.

El año pasado enfrentó una demanda por alimentos. “Logré demostrar que no adeudaba pensión; sin trabajo, pero no dejaba de pagar”, explica Armijos.

“Siempre trabajé con el sueldo básico, por eso pagaba $ 0 de impuesto”, comenta este candidato, quien además propone capacitar a la ciudadanía en temas como derechos humanos, participación social, valores éticos y combate a la corrupción. (I)