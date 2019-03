Los Ángeles -

Un jaguar negro atacó a una mujer que saltó la barrera de seguridad para tomarse una selfie con el animal el fin de semana en un zoológico de Estados Unidos.

El incidente se registró el sábado en el Wildilife World Zoo, cerca de Phoenix (Arizona, oeste), y según dijeron las autoridades de la institución al día siguiente, el animal no será sacrificado.

"Podemos garantizar que nada le pasará al jaguar ", indicó la institución en Twitter. "Es un animal salvaje y para eso tenemos las barreras apropiadas para mantener seguros a nuestros visitantes. No es una falla de los animales salvajes cuando se cruzan las barreras".

Acc. to @ZooWildlife: "Victim contacted the zoo and wanted to speak to the owner. She came out on Sunday and met with the owner Mickey Ollson. She told him she loves the zoo and feels horrible about the bad publicity the zoo is getting regarding the incident..." pic.twitter.com/e2bK5BnqYf

— Lindsey Reiser (@LindseyReiser) March 11, 2019