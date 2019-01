Fallo sobre medicamentos presuntamente falsificados se conoce este martes

Quito -

Por la presunta falsificación y comercialización sin registro sanitario de medicamentos para uso y consumo humano el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca dará a conocer su fallo este martes. En diciembre pasado hubo la audiencia de presentación de alegatos.

En julio de 2017, en el operativo "Fármaco IV" en el que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía y la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios, se incautaron 18 toneladas de medicamentos presuntamente falsificados que eran distribuidos y comercializados en farmacias y otros puntos de expendio en Azuay, El Oro, Morona Santiago, Loja y Cañar.

En 2016, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), mientras efectuaba operativos rutinarios de control en farmacias, encontró varios medicamentos, entre ellos: antibióticos, antiinflamatorios, antiepilépticos, antihipertensivos, que no cumplían con la normativa relacionada al etiquetado y circulaban sin registro sanitario.

El ministerio de Salud presentó acusación particular. Carlos Durán, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud espera que el fallo sea favorable. Una eventual condena sería de 3 a 5 años de prisión. Si es contrario anunció que apelarán. Agregó que no han logrado determinar problemas de salud relacionados al consumo de esos medicamentos. Dos personas están involucradas en este hecho, pero no detenidas sino con medidas cautelares.

En primera instancia hubo un sobreseimiento de la causa, pero el ministerio de Salud apeló y el juez que conocía el juicio fue suspendido por el Consejo de la Judicatura.

Los medicamentos y enseres incautados en el operativo se encuentran con custodia en un cuartel militar. En tanto, la empresa involucrada Mediveza Cia Ltda. fue cerrada.

El funcionario pidió a la ciudadanía que si encuentra algún hecho extraño en el medicamentos lo comuniquen a las autoridades. Además de verificar fecha de caducidad o registros sanitarios. (I)