Robaron drone a ecuatoriano que ganó concurso en Estados Unidos

El ecuatoriano Santiago Uribe, que el año anterior ganó el concurso Drone Focus Film Festival realizado en Estados Unidos, indicó que su dispositivo (un Drone Phantom 4 Pro color negro mate) fue robado el sábado último, cuando realizaba tomas en Tumbaco, parroquia de Quito.

"El drone empezó a descender, para ese momento yo estaba más adelante a unas cinco cuadras de distancia, cuando paso todo esto me bajé del auto y salí corriendo al punto exacto donde el drone estaba aterrizando. No me demoré ni 10 minutos en llegar al lugar que el GPS del drone me enviaba. Al parecer alguien vio que el drone estaba aterrizando y no se si por curiosidad se acerco, lo cogió, lo apagó y se lo llevó".

El joven señala que, junto a un amigo, recorrió por cuatro horas la zona donde habría aterrizado el drone y preguntó a personas que se encontraban en la zona, pero que no obtuvo ninguna información sobre el dispositivo. "Estaba muy indignado con lo que pasó ayer, ya que todos mis videos los hago son por Ecuador y para Ecuador, no podía creer que me robaron"

"Hoy amaneció y pues la verdad no creo que recupere mi drone, pero espero que la persona que se llevó lo pueda usar así como yo lo usé, para dejar a Ecuador en el mapa del mundo y mostrando las bellezas que tiene mi país".

A mediados del 2018, Uribe alcanzó el primer lugar del Focus Film Festival, realizado en Dakota del Norte, Estados Unidos, con un video titulado "Mindo, un paraíso escondido". (I)