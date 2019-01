Familiares retiraron cadáver de hombre quemado vivo en Tungurahua

Este viernes, antes de mediodía, recién los familiares de César Patricio Tipantasig, 27 años, quién fue quemado vivo, pudieron retirar el cadáver del centro forense.

Édison Villegas, fiscal provincial de Tungurahua, explicó este jueves que el cádaver aún se encontraba en el lugar debido a que había quedado irreconocible y por esa razón fue necesaria la presencia de un perito especializado en medicina legal y antropología que llegó desde Quito para la identificación correcta, así como para determinar con claridad las causas de la muerte.

Tipantasig murió en la mañana del martes 1 de enero cuando una turba enardecida de la comunidad de Cullitahua, Barrio San Francisco de la parroquia Constantino Fernández, en la parte alta del noroccidente de Ambato, lo acusó presuntamente de tratar de robar una camioneta en una casa de la zona.

En medio del dolor y la consternación los familiares de Tipantasig no ocultaron el coraje que sienten por la forma en cómo lo mataron, informaron que lo velarán en la casa barrial de Atocha y este sábado a las 16:00 se realizará su sepultura en el cementerio del lugar.

Blanca N. aseguró que los familiares lo que piden a las autoridades es que se haga justicia para que este hecho no quede en la impunidad y que paguen los que hayan sido los responsables de la muerte de Tipantasig.

Dijo que no es justo que a una persona se le quite la vida de una forma tan cruel, además defendió la inocencia de su pariente del robo que se lo acusa, pero añadió que incluso así hubiese cometido ese error, no se debió actuar de esa manera, quemarlo vivo, que por esa razón presentaron la denuncia para que se investigue el hecho que cobró la vida de un padre de cuatro hijos. (I)