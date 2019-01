Plazo para regularizar contratos ocasionales vence en diez días

Quito -

Hasta el 16 de enero de 2019 (o diez días término) tienen las diversas instituciones públicas para regularizar las nuevas contrataciones ocasionales ante el Ministerio del Trabajo.

Así lo establece el Acuerdo Ministerial MDT 2019 001, que aclara las reglas sobre cómo funcionará esta figura.

Pese a que en meses anteriores el Gobierno anunció que ya no habría más contratos de este tipo, ahora el ministerio reabre esta puerta, pero endureciendo el control para el cumplimiento de las reglas vigentes.

Según el nuevo acuerdo, emitido el 2 de enero pasado, sí se podrán realizar nuevos contratos ocasionales, siempre y cuando la entidad que lo crea posea una asignación presupuestaria para el efecto (dentro del grupo 51 de Gasto Corriente), que sea aprobado por el Ministerio del Trabajo y además que el puesto cubra una necesidad no permanente.

Tampoco se podrán destinar dineros de otras asignaciones presupuestarias para contratos ocasionales.

El acuerdo también establece que sí habrá prórrogas para los contratos ocasionales siempre y cuando cada entidad haya cumplido con los requisitos preestablecidos en anteriores normativas. Uno de ellos es haber tramitado la creación de un puesto permanente para dicho contrato.

Adicionalmente, quienes tienen más de cuatro años sí tendrán una prórroga de su contrato hasta la creación de un nuevo puesto permanente.

Fuentes del Ministerio de Finanzas explicaron que el espíritu del acuerdo es establecer que los contratos ocasionales tienen un principio y un fin y que el plazo de duración es de no más de doce meses (un año). Para el caso de la actual coyuntura, si hay personas bajo esta modalidad de trabajo, que no da estabilidad y no se les ha creado un puesto permanente, deberán salir.

En los últimos días de diciembre, el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, había informado que dentro del esquema de optimización en el sector público, a más de la baja de salarios para el jerárquico superior y para ministros, se iba a posibilitar la contratación de personas bajo contrato ocasional, pero bajándoles en dos peldaños las categorías. Pero este tema no se ha concretado, indicaron las mismas fuentes.

Según la nueva normativa, el ahorro u optimización se podría dar en varias aristas. En primera instancia porque ya no se permitirán gastos más allá del presupuesto en contratos ocasionales y por la posible terminación de los contratos que no se prorrogarán.

De todas maneras, se da una garantía de continuar con el contrato ocasional a personas con discapacidad, profesionales médicos, embarazadas, con enfermedades catastróficas.

Además, el Ministerio dispone la eliminación de vacantes habilitadas que no se encuentren ocupadas mediante nombramiento provisional y también las vacantes inhabilitadas. (I)