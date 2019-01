Fenacotip pide al presidente Lenín Moreno derogar el Decreto 619

Tras una reunión entre los 17 dirigentes provinciales del transporte público y de pasajeros, la mañana de ayer, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) acordó pedir al presidente de la República, Lenín Moreno, la derogatoria del Decreto 619, que reduce el subsidio de las gasolinas eco, extra y el diésel.

Abel Gómez, presidente del gremio, aseguró que el decreto es lesivo para la economía del país, incluyendo a los transportistas, pese a que en el cuerpo legal la transportación pública esta exenta de la medida, pues aseguró que el sector sufriría un impacto colateral.

“A nosotros nos impacta, a los trabajadores, a los choferes, la parte operativa, administrativa, impuestos, insumos, todo colateralmente va a subir...”, sostuvo el titular de la Fenacotip.

Anunció además que la transportación se acogía al derecho a la resistencia, previsto en el artículo 98 de la Constitución, y que luego de la derogación del decreto se debían instalar mesas de diálogo entre los transportistas y el Gobierno, específicamente con el presidente Moreno y el ministro de Economía, Richard Martínez.

Reveló que la medida de compensación propuesta por el Gobierno para el sector es la utilización de una tarjeta prepago del Banco del Pacífico de 1.500 galones de cupo mensual por unidad al precio actual del díésel. “El transportista no tiene el dinero para pagar, llenar esa tarjeta; para poder abastecerse...”, criticó el dirigente, quien advirtió que si el decreto no es derogado hasta el 15 de este mes –fecha en que subiría el diésel–, “el 16, la transportación, por falta de logística, de no poder mover sus vehículos tendremos que quedarnos cada uno en nuestras casas”. (I)