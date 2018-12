El papa Francisco pide construir un mundo digno para los niños

Ciudad del Vaticano -

En el día en el que la Iglesia celebra a los Santos Inocentes, los pequeños que murieron por orden del rey Herodes que quería matar a Jesús, el papa Francisco alentó este vieres a acoger el amor de Dios y así construir un mundo digno de los niños de hoy y mañana, informó la agencia aciprensa.com.

“Acojamos en el Niño Jesús el amor de Dios y esforcémonos para hacer que nuestro mundo sea más humano, más digno de los niños de hoy y de mañana”, escribió el pontífice en su cuenta de Twitter.

El tweet del papa Francisco toma inspiración en su mensaje navideño del 2017, en el cual afirmaba: “Mientras el mundo se ve azotado por vientos de guerra y un modelo de desarrollo ya caduco sigue provocando degradación humana, social y ambiental, la Navidad nos invita a recordar la señal del Niño y a que lo reconozcamos en los rostros de los niños, especialmente de aquellos para los que, como Jesús, ‘no hay sitio en la posada’”, indicó la agencia vaticannewsva.

Afecto por los niños

En distintas ocasiones el papa Francisco ha expresado su cercanía y afecto por los niños. El pasado 16 de diciembre, en la víspera de su cumpleaños 82, el pontífice recibió a quienes sirven en el dispensario pediátrico de Roma y en sus palabras a los médicos, los padres y los pequeños que son atendidos allí, explicó que los niños enseñan una importante lección a todos, también a él, señaló la agencia aciprensa.com.

“Trabajar con los niños no es fácil, pero nos enseña mucho. A mí me enseña una cosa: que para entender la realidad de la vida, es necesario abajarse como nos abajamos para besar a un niño. Ellos nos enseñan esto. Los orgullosos, los soberbios no pueden entender la vida porque no son capaces de abajarse”, dijo el papa.

En catequesis

Unos días antes, el pasado 28 de noviembre, un pequeño con autismo interrumpió una de las catequesis de Francisco para ver a un guardia suizo.

Ese día, el papa indicó que lo ocurrido le hizo pensar y se preguntó: “¿Soy también así de libre delante de Dios?”. “Cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que tener la libertad que tiene un niño delante de su padre. Creo nos predicó a todos este chico. Pidamos la gracia de que pueda hablar”, invitó el pontífice argentino. (I)