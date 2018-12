Papa Francisco critica 'el consumismo', en su homilía de la Navidad

Ciudad del Vaticano -

El papa Francisco criticó fuertemente el lunes por la noche la "voracidad consumista" de la humanidad, y pidió reflexionar sobre el sentido espiritual de sus vidas y el hecho de compartir con los más pobres, en su homilía de Navidad.

"Ante el pesebre, comprendemos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino el amor; no es la voracidad, sino la caridad; no es la abundancia ostentosa, sino la sencillez que se ha de preservar", afirmó el papa.

"El hombre se convierte en ávido y voraz. Parece que el tener, el acumular cosas es para muchos el sentido de la vida", agregó Francisco, jefe de 1.300 millones de católicos en el mundo, ante decenas de miles de fieles congregados como cada año en la basílica de San Pedro de Roma.

"Una insaciable codicia atraviesa la historia humana, hasta las paradojas de hoy, cuando unos pocos banquetean espléndidamente y muchos no tienen pan para vivir", puntualizó.

Francisco dijo que "se debe superar la cima del egoísmo" y "es necesario no resbalar en los barrancos de la mundanidad y del consumismo".

"¿Necesito verdaderamente tantas cosas, tantas recetas complicadas para vivir? ¿Soy capaz de prescindir de tantos complementos superfluos, para elegir una vida más sencilla?", preguntó el Papa.

Deseo del papa Francisco en Navidad

Mientras que este martes, el Pontífice expresó su deseos de que haya fraternidad entre las personas de distintas religiones, razas o ideas, y exhortó al mundo a poner a un lado los “intereses partidistas” para encontrar una solución política a las guerras en Siria y Yemen y para los conflictos en Ucrania y la península de Corea.

Ante decenas de miles de turistas, peregrinos y romanos reunidos en la Plaza de San Pedro, Francisco dijo el martes que el mensaje universal de la Navidad es que “Dios es un buen Padre y todos somos hermanos y hermanas”.

"Esta verdad es la base de la visión cristiana de la humanidad”, dijo Francisco en su tradicional mensaje 'Urbi et Orbi' (‘A la ciudad y al mundo’).

Sin fraternidad, el pontífice dijo que “incluso nuestros mejores planes y proyectos corren el riesgo de ser desalmados y vacíos”. Agregó: “nuestras diferencias, entonces, no son un detrimento o un peligro, son una fuente de riqueza”.

Francisco hizo su llamado en momentos en los que las tendencias hacia el nacionalismo y la hostilidad hacia los migrantes y refugiados han cobrado fuerza en gran parte del mundo desarrollado.

El papa pidió aceptar ese mensaje “entre cada nación y cultura” de aceptar que hay gente “con ideas diferentes, pero capaces de respetarse, de escucharse unos a otros”.

Francisco pidió a la comunidad internacional “trabajar con empeño para lograr una solución política que deje a un lado las divisiones y los intereses partidistas, para que el pueblo sirio, especialmente los que se vieron obligados a huir de sus tierras para buscar refugio en otros lados, puedan regresar y vivir en paz en su propio país”. (I)