El cacao ecuatoriano ya se exporta con marca sectorial

A inicios de este año el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Pablo Campana, anunció seis marcas sectoriales que auparían a los principales productos nacionales de exportación: cacao, banano, camarón, pescado, flores y sombreros de paja toquilla.

De esas solo dos se lanzaron: Cacao Ecuador Premiun & Sustainable en agosto y Banano Ecuador Premium & Sustainable en octubre.

La coordinadora de Marcas y Denominaciones de Origen del Ministerio, Claudia Ugarte, señala que el resto de marcas: camarón, flores, pesca y sombreros, serán presentados el próximo año y adelanta que se está iniciando el proceso para la madera, café, tagua y Superfoods del Ecuador, de este último el sello ya está listo.

Se seleccionaron los sectores de cacao, atún, banano, flores y camarón, porque representan 75% de las exportaciones no petroleras y mineras del país; y el sombrero de paja toquilla por haber sido declarado por la Unesco patrimonio inmaterial cultural de la humanidad.

Campana dice que la marca es parte de la estrategia de refrescar la imagen del país en el exterior. Para que los productos sean reconocidos por la certificación de buenas prácticas de manufactura, trazabilidad, de respeto al ambiente y la legislación laboral, como la no contratación de menores. “Aspiramos a que cuando exportemos con esta marca nuestros productos sean reconocidos con un mayor precio, lo cual significa más ingresos para Ecuador”.

El cacao ya exporta bajo su marca. La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao) reporta que desde agosto hasta noviembre, diez empresas han exportado unas 27.504 toneladas con ese sello.

La marca sectorial es un proceso largo en el que le entregamos a los compradores esta ventaja de mercado. Poco a poco se va introduciendo”, Francisco Miranda, presidente de Anecacao

El presidente de Anecacao, Francisco Miranda, reconoce que falta un poco de campaña de marketing para mostrar las ventajas al consumidor y poder diferenciar el producto.

Ugarte explica que cada empresa maneja un presupuesto y plan de inventario en compras de empaques, envases y etiquetas. “El cronograma para que el producto que se exporta salga con la marca, en un proceso de implementación, que va a variar de acuerdo a la empresa”.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Banano, Eduardo Ledesma, indica que aún no se exporta banano con la marca sectorial y que el proceso podría tomar entre tres y seis meses: “Con la marca origen país no creo (que) hayan salido al exterior todavía, porque el proceso no se termina, son procesos largos, que hay que establecer la gobernanza, quién va a hacer la supervisión, eso está en proceso”.

Este año, agrega, las exportaciones de la fruta superarían los 330 millones de cajas, entre 3% y 5% más que en el 2017.

¿Cómo se seleccionan los productos para que tengan estas marcas?

Ugarte explica que los productos deben pertenecer a un sector exportador maduro, con alto nivel de asociatividad y representatividad; tener una estrategia para posicionarlo internacionalmente, ser competitivos, generar divisas y empleo e inclusión de los pequeños, medianos y grandes actores dentro de toda la cadena de valores.

Como expectativa para el próximo año, Ugarte indica que se proyecta lanzar las marcas en el marco de los eventos sectoriales internacionales más importantes del mundo.

Añade que la marca Cacao Ecuador Premium & Sustainable busca implementar en conjunto con el gremio exportador, una campaña para que marcas globales de chocolatería fina desarrollen sus productos a base del cacao ecuatoriano certificado y los presenten en los principales supermercados, casas y tiendas especializadas de chocolates finos de Europa y de Estados Unidos. (I)

Otros países

En la región hay casos similares de marcas sectoriales, por ejemplo, en Chile existe experiencia con las marcas: Chile Olive Oil, Salmón de Chile, Wine of Chile. TexModa en Brasil, Alpaca en Perú, Logística en Uruguay, Carne de Argentina, entre otros.