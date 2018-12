Se realiza la sesión final del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios

Quito -

Pasadas las 10:00 se desarrolla la sesión final del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para definir el Salario Básico Unificado (SBU) para 2019. Trabajadores y empleadores se reúnen.

Richard Gómez, representante de los trabajadores, aseguró que en el seno de la reunión propondrán un incremento del salario de un 6% ($25); se trata de una cifra menor a la que habían propuesto en la sesión previa en la que pedían un alza de los 12% ($50).

No obstante, ayer en el inicio de la sesión final que fue suspendida para este jueves, el Ministerio de Trabajo había adelantado que su propuesta -de no llegarse a un consenso entre trabajadores y empleadores- sería un aumento de $8. Por su parte los empleadores se mantienen en la posición de que no se incremente el salario. (I)