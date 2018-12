Otto Sonnenholzer: Participaré en las áreas en las que pueda aportar

Quito -

El tercer vicepresidente de la República en el actual periodo de Gobierno, Otto Sonnenholzner, dice que el mandatario Lenín Moreno definirá el martes próximo sus funciones y opina sobre varios temas de coyuntura.

¿Cómo llega a ocupar el primer lugar en la terna para vicepresidente? ¿Cómo conoció a Moreno?

Conocí al mandatario cuando yo era presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), él fue uno de los pocos que nos abrieron las puertas, en el Gobierno anterior, para ayudarnos a defender la libertad de expresión en la Ley de Comunicación (LOC), así lo conocí en el 2010. De ahí estuvimos en contacto como periodista, comunicador.

¿Considera necesaria la figura del vicepresidente?

Aquí hay una obligación constitucional de tener un vicepresidente por razones de estabilidad y democracia. Lo de las funciones lo determina el presidente (...), el espacio que estoy buscando es más de apoyo y soporte al presidente (...) tratando de hacer cosas nuevas que no entorpezcan el trabajo de funcionarios de gabinete. Las funciones lo vamos a conversar el martes.

En el caso no consentido de que el presidente sufra un percance y no pueda ejercer sus funciones, ¿usted se siente preparado para asumir la Presidencia?

Completamente, pero no es algo que me preocupe, el presidente está en perfecto estado de salud y yo más bien le diría a la gente que deje de especular con cosas que no vienen al caso.

Su primera reunión pública fue con rectores de universidades. ¿Le gustaría, entre sus funciones, asumir esta parte de la educación como un articulador?

No hay Ecuador del futuro si no hay un enfoque en educación, eso es indiscutible, pero eso es una decisión del presidente, que yo lo pueda ayudar ahí, posiblemente.

¿Le parecería interesante abordar desde la Vicepresidencia el tema de la LOC?

Me gustaría, conozco el tema, lo domino. El objetivo nuestro (desde AER) era que se haga una LOC que realmente sirva a la ciudadanía y a la actividad comunicacional.

¿Tiene que haber una Ley?

Constitucionalmente tiene que haber una ley, por eso nuestro enfoque siempre fue que si es que ya tiene que haber una ley, porque la ciudadanía dijo que tiene que haber una ley, hagamos la mejor ley posible.

Aunque no se lo pidiera, ¿sería una especie de consejero del presidente si es que ve que está tomando un rumbo equivocado?

Uno, como vicepresidente, es una parte importante del gabinete y participa en todas las reuniones de alto nivel del Gobierno, en ese sentido, yo tendré mi opinión y eso me lo ha garantizado el presidente, porque hemos conversado de eso (...) y participaré en las áreas que pueda aportar.

¿Está preparado para recibir críticas de su gestión en redes sociales?

Soy consciente de que eso va a ocurrir, está ocurriendo, he decidido no revisar las redes sociales porque quitan tiempo y es lo que más me falta.

¿Le gustaría una regulación sobre redes sociales?

Deberíamos usar nosotros, de forma individual, cada usuario, parámetros de seriedad de uso de esas plataformas. Si los usuarios aceptamos ese consejo (...) vamos a evitar que se hable de regulación. (I)