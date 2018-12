Atacante de mercado navideño de Estrasburgo fue abatido por la policía francesa

Las fuerzas de seguridad de Francia realizaron el jueves un intenso operativo para atrapar al supuesto atacante que mató a tres personas y dejó 13 heridos al abrir fuego en un mercado navideño de Estrasburgo. Un funcionario dijo que un hombre murió en un tiroteo con la policía, pero no se ha confirmado si es el sospechoso de cometer el ataque.

El oficial no dio su nombre porque no estaba autorizado a hablar del operativo que seguía en marcha, pero indicó que un hombre disparó contra los policías y los agentes respondieron, matándolo. Otro oficial, también a condición de guardar el anonimato, confirmó el deceso del sospechoso.

El escuadrón de élite Raid y otros efectivos de las fuerzas de seguridad participaron en la búsqueda en el vecindario de Neudorf, donde el prófugo Cherif Chekatt, de 29 años, fue visto por última vez. El operativo se realizó "solo por la suposición" de que el sospechoso podría estar escondido en un edificio del área dos días después del ataque, dijo un funcionario de la policía francesa. Chekatt creció en Neudorf, al sur del centro de la ciudad.

El funcionario, quien no pudo ser identificado porque no estaba autorizado para revelar detalles de la investigación, dijo que el operativo derivó de pistas de personas que reportaron a una persona pasando por jardines del área, pero no se encontró nada.

El ministro del Interior Christophe Castaner dijo ante el Senado _mientras se realizaba el operativo que duró unas dos horas_ que el despliegue era para "sacarnos de dudas", pero no significaba necesariamente que el fugitivo estaba en la zona. Castaner dijo que varios operativos policiales parecidos se han realizado desde el ataque.

El martes por la noche, el sospechoso presuntamente gritó: "¡Dios es grande! en árabe (Allahu akbar) y luego abrió fuego desde una zona de seguridad cerca del mercado navideño. Las autoridades dicen que el atacante también resultó herido durante el tiroteo con efectivos de seguridad.

Las autoridades dicen que un taxista llevó a Chekatt a Neudorf tras la masacre.

Más de 700 agentes han estado buscando al sospechoso, quien tiene muchos antecedentes penales y había sido clasificado como extremista por las autoridades, dijo el portavoz del gobierno Benjamin Griveaux a la televisora CNews.

Cuando se le preguntó sobre las instrucciones que recibieron, Griveaux dijo que el enfoque era atrapar al fugitivo "lo más pronto posible", vivo o muerto, y "poner fin a la búsqueda". (I)