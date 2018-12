En un video, cajera narra cómo ocurrió el atraco en agencia bancaria de Manta

Las secuelas del atraco a una agencia bancaria del Mall del Pacífico aún se evidencian por las calles de Manta y este martes se exteriorizaron aún más luego de la divulgación de un video en donde la jefa de cajas supuestamente explicaba a policías sobre el proceso de tortura que habrían sufrido ella y sus dos compañeras la madrugada del pasado domingo, día en que ocurrió el atraco.

El lugar donde la mujer explica es incierto, pero al menos dos gendarmes escuchan la denuncia de la funcionaria bancaria, quien entre lágrimas manifestó lo que observaron al llegar a su departamento, en Manta.

Indicó que al ingresar al cuarto de su hija, un hombre es taba armado y que al salir corriendo vieron a siete hombres con armas “gigantes”.

“Nos tuvieron toda la madrugada indicándonos lo que teníamos que hacer y ellos sabían todo de nosotros, nos dijeron todo… quiénes iban a trabajar esta semana, cómo nos llamábamos, la familia que teníamos, los hijos, nos dijeron a qué guardia le tocaba hoy (domingo)”, señaló la funcionaria.

Además agregó que los supuestos asaltantes sabían quiénes tenían la clave para abrir la bóveda y el tiempo que demoran en abrirla; ratifica que había más de un millón de dólares: “Nos dijeron que tenían una fuente y que si se enteraban de que no les habíamos dado todo lo que estaba en la caja me iban a buscar y me iban a matar”.

El lunes, la fiscal Johana Cobeña, indicó que el atraco se aproxima a los $ 1,4 millones.

La mujer añadió que supuestamente le colocaron unas bombas alrededor de la cintura y que antes de salir de su departamento hacia la agencia, habían atados a sus familiares.

“Nos dijeron que había una bomba más grande (en el departamento) y que si yo no entregaba el dinero a las 09:55 (domingo), iba a detonar”. Acotó también que una vez que entregaron el dinero a la salida de la agencia, les quitaron los supuestos explosivos.

Roger Pico, abogado del banco, indicó que es llamativo que al ingresar a dicho centro comercial son revisados, más aún si entran con cartones u otra situación. Hasta ayer ninguna persona había sido detenida por este caso.(I)