Desazón en fruticultores por el precio de la reina claudia

Ambato -

“A pesar de que el precio de la caja de reina claudia está muy barato, porque se encuentra entre $ 8 y $ 10 la de mejor calidad, no hay ni siquiera compradores. Estoy sentada esperando la hora de regresar a la casa”. Ese fue el lamento de María Culqui, fruticultora de la parroquia Pasa, el lunes pasado en el mercado Mayorista.

Culqui aseguró que ese precio no le permite ni siquiera recuperar la inversión que hizo para la producción de frutas de temporada, al recordar que la reina claudia se cosecha una vez al año. Refirió que el bajo precio desmotiva a fruticultores, quienes prefieren mejor producir mora y fresa ya que se cosecha cada ocho días.

Un criterio similar tuvo José Villacís, fruticultor de la parroquia Montalvo, recordando que el año pasado el precio de la claudia estuvo entre $ 18 y $ 20 la caja, con lo que aseguró se obtuvo alguna utilidad.

Villacís comentó que por la variedad Nelly le ofrecieron pagarle apenas $ 6 la caja, con lo anticipó una pérdida. Recordó que en el transcurso del año ha habido heladas, sequía e incluso granizada, que afectaron la producción de la fruta.

Asimismo, Villacís consideró que uno de los factores para que haya disminuido la comercialización de las frutas de la zona es la introducción especialmente del mango al mercado Mayorista. “Hay gente que le gusta esa fruta y la prefiere a pesar del precio más alto que nuestro producto”, señaló.

El gerente del mercado Mayorista Ambato, Jacobo Suárez, reiteró que los precios son según la oferta y la demanda, que al no haber un precio referencial no es la excepción la comercialización de la fruta de la zona, lo que considera desalienta a los fruticultores, que incluso en días anteriores realizaron un recorrido y se evidenció que en áreas que tenían estos frutales ya no queda nada, que están dedicadas a otra actividad. (I)

Demanda de mango

Jacobo Suárez, gerente del mercado Mayorista Ambato, comentó que la caja de mango, que viene de la Costa, se vendió la semana pasada a $ 30, pero que estos días el precio bajó a $ 18. Comentó que por ser una fruta que llega a la Sierra solo en esta época del año, la gente la prefiere y que ello posiblemente afecte la venta de reina claudia.