Los colores sí importan al comprar un celular

Más diversidad de colores y diseños se observa en los nuevos equipos de celulares con la mirada puesta en el 2019. Son lotes que corresponden a la demanda de dispositivos con tonalidades no tradicionales, desde su fabricación.

Si bien el color del smartphone o teléfono inteligente que predomina en el mercado nacional es el negro, según distribuidores entrevistados, hay cada vez más pedidos de dispositivos en color blanco, plomo, azul, turquesa, rosado, más las ediciones doradas que ciertas marcas comercializan de forma limitada.

“Las mujeres siempre buscan más blanco, pero por lo general siempre hay stock en negro, si el cliente quiere otro color y no tenemos una carcaza y le ponen el color que desean”, dice Lisette Gómez, líder de punto de venta de una distribuidora de celulares.

Los equipos de gama alta son los que vienen en más tonalidades como dorado, plateado, azulados y rosados, agrega. “Los celulares de color negro tienen más salida entre los hombres, pero los más jóvenes gustan de los de otras tonalidades como azulados y rosados, pero estos últimos llegan poco”, acota.

Sofía Cepeda cotizaba un nuevo smartphone el martes pasado en un centro comercial del sur de Guayaquil. “Si hubiera amarillo encantada escogería uno de ese color, el que tengo ahora es plateado, fue un regalo, pero quiero comprar uno blanco”, confiesa.

La marca china Huawei apuesta por el Mate20 lite que está disponible en tres tonalidades sapphire blue, negro y platinum gold. El dispositivo tiene además una pantalla de 6,3 pulgadas e incluye cuatro cámaras (dos delanteras y dos traseras) equipadas con inteligencia artificial para el reconocimiento de escenas (un total de 500 escenarios en 22 categorías) con el uso del procesador Kirin 710 de última generación. Funciona con el sistema operativo Android 8.

Mientras que el modelo Huawei P20 Pro tiene nuevos colores con degradado como el ‘morpho aurora’ (de tonalidad morada) y ‘pearl white’ (blanco perla).

La firma coreana Samsung tiene el modelo Galaxy J8 en los colores negro, dorado y lavanda. Y también incluye el blanco en el Galaxy J7.

Un mayor abanico de tonalidades hay en los mercados estadounidense y europeo. (I)

Siempre he visto que los celulares disponibles son de color negro o plateado, sí me gustaría que haya más de dónde escoger para no encasillarse.

Antonio Merizalde, comprador