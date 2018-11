Gustavo Vega: ‘Estuve sobre saco de alacranes y nido de avispas’

En las próximas horas, Gustavo Vega dejará la presidencia del Consejo Nacional Electoral. En su gestión conoció qué se hizo en administraciones pasadas, como excesos en pagos de viáticos y otros temas que presentaron a la Contraloría.

Usted tomó distancia de que la Organización de Estados Americanos (OEA) haga observación electoral en los comicios. ¿Por qué?

No creemos que su secretario general, Luis Almagro, respetó la soberanía, y creemos que el sesgo a la consulta popular de febrero pasado se vio como no respetuosa del Ecuador. Y no hemos aceptado el ISO porque es costoso y solo mide procesos, no mide calidad.

¿Qué debe cambiar el CNE para que la gente dé su voto informado y evitar a futuro autoridades cuestionadas?

Debe trabajar para que no sea una troncha de afectación a intereses nacionales. Saber que un expresidente del CNE cobró $ 40.000 en viáticos al extranjero no hace bien; o una exvicepresidenta, $ 33.000... El CNE debe ser cicatero en las finanzas. He tenido que pasar un tiempo muy difícil porque he estado sobre un saco de alacranes y un nido de avispas. Hay gente buena, profesional; pero hay gente perversa. Hay una burocracia impresionante, se creó con 200 personas y ahora hay más de 1.000. Debe tomarse una resolución.

Para la calificación de los candidatos al Consejo de Participación preocupaba que sean demasiados, y son minoría. ¿Faltó comunicar?

Se preveían muchísimos candidatos, y hasta el momento había 28. Sectores piden que desaparezca y la propuesta es válida; otra parte, que reduzcan funciones. Pero hay que decir que ese Consejo ha sido un satélite del anterior Gobierno, por eso la gente ha perdido fe, no ha confiado en presentar sus nombres por desidia, frustración, desencanto.

¿Cómo queda la denuncia que hizo sobre la presunta compra de un partido?

Nombramos una comisión veedora. Como el movimiento MANA no fue reconocido, pues no cumplieron los requisitos, teníamos información de que se había hecho acercamiento para adquirir un partido ya aprobado, no en nuestro periodo, sino en noviembre del año pasado. Hay que seguir la pista de qué pasa con ese partido que habría sido adquirido en una parte o por la totalidad del anterior Gobierno. Se nos habló de que fue pactado por $ 6 millones y habría habido anticipos. (I)