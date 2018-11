Con seis votos, Comisión aprueba informe para debate de Proforma 2019

Quito -

Con seis votos a favor y dos abstenciones quedó aprobado el informe para debate sobre la Proforma Presupuestaria 2019, elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico y que será discutido en los próximos días en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Pasadas las 18:00 se dio la votación que contó con la aprobación de los asambleístas Esteban Albornoz, Ximena Peña, César Rohón, Daniel Mendoza y Michel Doumet y las abstenciones de Patricio Donoso y Mauricio Proaño.

En la mañana, varios asambleístas habían señalado la necesidad de hacer observaciones a la proforma sobre temas como el presupuesto a Universidades, la regla macrofiscal de ingresos y gastos permanentes, entre otros. Sin embargo, para la tarde, solo se incluyeron recomendaciones.

De acuerdo con Mauricio Proaño (correísta), su expectativa era que se incluyeran observaciones sobre, por ejemplo, las fuentes de financiamiento porque existe un monto de más de $ 4.000 millones cuya fuente no está identificada. Además, le preocupa el presupuesto de Universidades y de Educación y Salud. En estos dos últimos temas, no se estaría cumpliendo el incremento anual de ley, pues se lo ha calculado en relación al presupuesto codificado 2018 y no al inicial. (I)