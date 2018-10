Río de Janeiro -

El ultraderechista Jair Bolsonaro prometió "cambiar el destino de Brasil" tras ser electo este domingo presidente de la mayor potencia de América Latina, tras una agresiva campaña que expuso los rencores de todo un país.

El excapitán del Ejército obtuvo 57,7 millones de votos (55,18%) contra 46,8 millones (44,82%) para el izquierdista Fernando Haddad, tras el escrutinio de más del 99,91% de las urnas.

"No podemos seguir coqueteando con el socialismo, el comunismo, el populismo y el extremismo de izquierda", agregó el flamante presidente electo desde su casa de Rio de Janeiro, en un mensaje emitido en vivo por las redes sociales, llave maestra de su campaña.

Bolsonaro, un exparacaidista de 63 años, logró capitalizar la decepción y la rabia de una población golpeada por años de recesión y hastiada de los escándalos de corrupción.

Ferviente defensor de la dictadura (1964-85) -y admirador declarado de uno de los principales torturadores-, Bolsonaro prometió sin embargo defender "la Constitución, la democracia y la libertad".

Arropado por líderes de izquierda y vistiendo una camisa blanca, Fernando Haddad se dirigió a la militancia en un hotel de Sao Paulo, donde pidió respeto por sus "45 millones de votantes", en un emotivo discurso donde prometió seguir luchando "con coraje" por la democracia.

El PT perdió así la primera de las últimas cinco elecciones presidenciales.

'Libre de comunismo'

Decenas de miles de manifestantes celebraron eufóricos los resultados frente a la casa de Bolsonaro en Barra de Tijuca, un exclusivo barrio de Rio de Janeiro, agitando entre cánticos sus banderas de Brasil y lanzando fuegos artificiales.

Entre ellos, estaba Cristina Silva, una funcionaria de 60 años que se mostraba radiante.

"El ejército está volviendo, asumiendo el poder electo. Va a entrar en la explanada de Planalto con el apoyo del pueblo", afirmó feliz. "Solo los bandidos, los terroristas, deben tener miedo, la gente de bien como nosotros estamos felices porque el capitán llegó", añadió.

También hubo celebraciones importantes en Sao Paulo, la capital económica del país, y en otras ciudades.

"Brasil está libre del comunismo de Venezuela y Cuba", celebró la doctora Sheila Sani, de 58 años, agitando una bandera gigante en la céntrica Avenida Paulista.

El candidato del Partido Social Liberal (PSL) dirigió desde su casa una exitosa campaña que centró en las redes sociales, tras la puñalada que sufrió durante un mitin callejero a principios de septiembre.

La jornada de votación, que llamó a las urnas a 147,3 millones de brasileños, transcurrió sin incidentes.

Alerta por derechos democráticos

No todo el mundo se muestra tan optimista, y la ONG Human Rights Watch lanzó un "llamado urgente" a proteger los derechos democráticos en Brasil, tras la victoria del ultraderechista, que en el pasado no dudó en decirle a una diputada que no la violaría porque "no lo merece" o que prefería tener un hijo que muriera en un accidente a que fuera gay.

"Bolsonaro representa una posición de descrédito en las instituciones y desde el poder, podría avanzar en esa deconstrucción de la democracia", alertó Tomaz Paoliello, profesor de la Universidad Pontificia de Sao Paulo.

El exmilitar asumirá la presidencia el 1 de enero de 2019 por cuatro años. A partir de entonces, su gurú económico, Paulo Guedes, tratará de lanzar un programa de privatizaciones para reducir la deuda y reactivar la economía, que viene de dos años de recesión y dos más de débil crecimiento.

El próximo presidente de Brasil deberá tratar, además, con un Congreso con partidos debilitados por los escándalos y dominado por los lobbies conservadores del agronegocio, las iglesias evangélicas y los defensores del porte de armas. (I)