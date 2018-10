Galo Chiriboga: No conocía que la Senain investigaba a Galo Lara

Los informes desclasificados de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) muestran que los agentes trabajaron en el caso Quinsaloma buscando involucrar al asambleísta Galo Lara, a quien seguían de cerca por ser opositor al gobierno de Rafael Correa. El fiscal general de ese entonces, Galo Chiriboga, dice que la Fiscalía nunca ordenó a la Senain hacer esas investigaciones.

La Fiscalía acusó a Lara usando un video donde uno de los procesados asegura que recibió dinero del exasambleísta para el crimen de Quinsaloma. Un parte de la Senain dice que la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) realizó ese video.

Me parece que esa prueba no fue aprobada por los jueces... (Efectivamente, no lo fue). El hecho de que lo haya revisado esta Unidad (la UIAD) no implica nada. Es la Policía la que investiga los hechos.

El informe dice que la UIAD lo realizó, no que lo revisó.

Eso hay que manejarlo con mucho cuidado... Que lo hayan realizado quiere decir que lo filmaron ellos. Habría que ver si esa prueba fue parte de aquellas con las que se condenó a Galo Lara.

Eso sería muy grave.

Ahí serían los responsables quienes hicieron eso. Engañaron a la Fiscalía, a los jueces y a todo el mundo.

Otro parte dice que Álex Cedeño, el testigo protegido de la Fiscalía, era procesado por otra muerte.

La defensa (de Lara) sostenía que Cedeño tenía un juicio penal y que por ese juicio había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para declarar en contra de Lara (se ríe). Eso no es. Ahí hubo una investigación que no se llevó en la Fiscalía General, sino en Los Ríos, en la cual el arma no era de este señor e, incluso, no la había disparado él.

Agentes de la Senain reportaron que una fuente les dijo que el arma sí pertenecía a Cedeño.

El hecho de que pertenezca a una persona no quiere decir que la disparó. Tendría que haber alguna prueba. En una gallera, donde se realizó la balacera, era fácilmente identificable quién disparaba.

El caso a la final se archivó.

Ese caso no creo que prosperó, precisamente porque no hubo evidencias en contra de este señor.

¿La Fiscalía ordenó a la Senain que indague el caso Quinsaloma?

No. Para nada. La Fiscalía dispone a la Policía investigadora, a la PJ (Policía Judicial) para que investigue.

¿Usted conocía que la Senain investigaba el caso?

No tengo ninguna información ni conocimiento de que la Senain investigaba esto.

Entonces, ¿lo investigó de forma arbitraria? ¿No hay ahí una irregularidad?

Evidentemente. Ni la Senain ni la Policía pueden investigar si no es con orden y disposición de la Fiscalía... Si hay un hecho arbitrario de esta naturaleza hay que investigarlo y establecer las responsabilidades. (I)