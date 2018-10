Fernando Cordero: En el tema de los derechos es inmejorable

Fernando Cordero tomó la posta de Alberto Acosta en la presidencia de la Asamblea Constituyente. Considera que es una “Constitución de avanzada” y que “hay que seguir haciendo los cambios que sean pertinentes”. Hay temas, asegura, “que ni siquiera los hemos emprendido”.

¿Qué errores tiene?

Me parece que hay unas protecciones innecesarias, por ejemplo, que para prescindir de un ministro se necesiten las dos terceras partes de la votación (de la Asamblea) cuando hay que hacer un juicio político. Que proteger la Corte Constitucional signifique no poder tocarles, entonces han hecho lo que les ha dado la gana o no han hecho nada, porque a la final toda la debacle del Ecuador es por su culpa, pues no hicieron lo que debían y no les podemos hacer juicio político, ningún tipo de control constitucional porque ellos son los supremos intérpretes de la Constitución... Habría que revisar también las atribuciones del Ejecutivo, me parece un despropósito, pero no sé sí es culpa de la Constitución. No puede haber un ministro, ahora un secretario del Agua, que maneje todo. Está bien que haya una autoridad que tome decisiones administrativas. En mi opinión la próxima Constitución debe ser mucho más radical en la descentralización política.

¿Y aciertos?

Es inmejorable en el tema de los derechos y ahora estoy más convencido de que fue un acierto incorporar los derechos de la naturaleza que son fundamentales porque es nuestra obligación protegerla y preservarla. Me parece interesante que haya una Función de Transparencia y Control Social, cuya esencia es la vigilancia del Estado. Ahora si han hecho mal las tareas ese es otro tema, no es culpa de la Constitución. Otra cosa importante es que el Consejo Nacional Electoral no sea un apéndice del Gobierno, sino una función que garantice la voluntad popular, pero insisto en que hay que revisar las competencias del Ejecutivo, pues el ministro de Finanzas le cierra la llave (de dinero) y se doblegan...

¿Y cree que sirvieron los postulados del buen vivir y de los derechos de la naturaleza?

El Sumak Kawsay es la marca de esta Constitución y no porque no avanzamos a la velocidad deseada deberíamos renunciar. Por eso defiendo radicalmente la Constitución, hoy nos estamos yendo en contra de eso. Ni siquiera nos hemos aproximado porque es un modelo alternativo, seguimos en el centralismo.

Se dijo que esta Constitución duraría “300 años” y en diez ya tuvo varias reformas. ¿Por qué?

¡Cómo no va a cambiar la Constitución si la Comisión de Redacción para reducir artículos se equivoca y pone otras palabras! Por ejemplo, en lugar de fondos previsionales pone provisionales...

Pero hubo modificaciones de fondo como la integración del Consejo de la Judicatura o la forma de elegir al Consejo de Participación Ciudadana.

A la final fue cambiar de nueve a cinco miembros, no fue sustancial. Lo que sí fue un fraude es la última consulta porque no hubo vigilancia constitucional.

¿Debe mantenerse el Quinto Poder? A Usted lo cesaron de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial...

Es fundamental la participación en la planificación y ejecución. Debemos encontrar espacios sin demagogias. Lo que pasó conmigo fue una actitud dictatorial. El Consejo debe seguir pero sus desviaciones van contra la Constitución. Lo que se tocó en la consulta fue la forma de designación, pero no sus atribuciones. Ya pasará la tormenta de la ruptura constitucional y ahí veremos quién tiene la razón. Fueron nombrados a dedo. (I)