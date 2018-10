José Villón: Ser cholo es sinónimo de autenticidad

“Para mí la palabra cholo es sinónimo de autenticidad”, asevera con orgullo el historiador José Villón Torres, quien el año anterior presentó su séptimo libro Chanduy y sus recintos.

Su historia comienza hace 61 años en Chanduy, un pueblo pequeño y pobre. Desde muchacho escuchaba las historias que su padre y otros mayores recordaban a viva voz.

Su padre, Vicente Villón, fue un humilde zapatero, quien crio a trece hijos. Teniendo la vida cuesta arriba, José no estudió inmediatamente la secundaria. Tuvo que ganarse la vida ejerciendo diversos oficios, pero sin perder jamás su interés por la historia.

Ahora reflexiona: “Tú sabes que la crónica, la historia, son apasionantes. No te dan nada económico. Pero a mí me gusta y seguiré de largo. Peor en la Península siendo tan grande y rica históricamente”.

Cuando a sus 28 años se estableció en Guayaquil, recién se matriculó en un colegio nocturno. Pero José Villón desde 1978 visitaba los pueblos peninsulares con la tarea de recabar información histórica.

Todas esas andanzas, anotaciones e investigaciones le servirían para escribir, hasta sus libros de historia.

Con orgullo manifiesta que en 1985 conoció al doctor Rodolfo Pérez Pimentel, historiador y cronista de Guayaquil, “quien me incentivó a seguir en el campo de la historia”. Así se relacionó con destacados historiadores como Alejandro Guerra, Ezio Garay, Efrén Avilés y otros.

Con sinceridad recuerda: “Yo ya escribía, pero me daba un poquito de vergüenza porque me presentaban como profesor Villón, y yo solo había terminado la primaria”, manifiesta quien hace dieciséis años –apoyado por Miriam, su esposa– se graduó de abogado. Desde entonces ejerce su profesión y rescatar la historia de su provincia chola es su pasión. “Guayaquil me ha dado todo: mis estudios, una familia, pero soy de Chanduy, de la Península y a mi tierra no la voy a negar jamás”.

Tres años atrás dio a conocer su obra: Tradiciones, costumbres y creencias de mi pueblo Chanduy donde Villón, por ejemplo, cuenta: “Si en un pueblo se muere un ciudadano, ese día o hasta que lo entierran, queda prohibido comer carne, porque creen que se están comiendo la carne del muerto”.

Asimismo, cuenta que el viernes de Semana Santa “nadie iba a la playa y peor a bañarse, ya que había la creencia de que se podía convertir en pescado o pudiese salir con escamas en el cuerpo”, creencias que han ido desapareciendo.

En agosto del 2014, Villón ingresó a la Academia de Historia del Ecuador como miembro correspondiente y desde abril del presente año es miembro numerario.

“Se ha dado porque vengo produciendo y publicando mis libros”, comenta quien el próximo 25 de octubre ingresará como miembro correspondiente a la Academia de la Historia Marítima y Fluvial del Ecuador.

“Lo cual es un gran honor para un cholo peninsular –manifiesta Villón–. Y seguiré escribiendo: nadie es profeta en su tierra, porque allá he buscado trabajo en diversas instituciones y se me cierran las puertas”, sostiene.

El perseverante historiador el próximo mes presentará La Península en almanaque donde reúne toda la festividad peninsular y el próximo año La historia del cholo. Mantiene inédito: Diccionario Histórico Peninsular, Guía didáctica de la Península Santa Elena-Morro, que es la historia de 140 pueblos peninsulares, la cual es posible que sea publicada por el Municipio de Guayaquil.

José Villón reflexiona que en Manabí existe como ordenanza el Día del Cholo, en cambio, en su natal provincia de Santa Elena “hay la discusión de que ya no son cholos, sino que son huancavilcas, no sé cuál es la diferencia. A mi criterio lo que son es acomplejados porque desconocen la historia. Para mí, la palabra cholo es sinónimo de autenticidad”. (I)

Más datos

Sus obras

Diccionario

El Diccionario Histórico Peninsular, Guía didáctica de la Península Santa Elena-Morro relata en 500 páginas la historia de 140 pueblos que conforman la Península Santa Elena-Morro, señala Villón.

Más libros

Actualmente redacta Chanduy y su desmembración territorial y el Diccionario Biográfico Peninsular.