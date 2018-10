Banca revisará caso por caso y cargará a empresas de servicios

Quito -

La banca ya está revisando “caso por caso” las denuncias de los clientes que se sienten afectados por supuestos cobros indebidos por diversos servicios financieros (seguros dentales, mortuorios, grúas, entre otros). Así lo informó Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos (Asobanca). Indicó que si se detecta un cobro no autorizado, se procederá a la devolución integral del dinero que será acreditado a las cuentas de las cuales haya sido debitado, pero luego se hará un cargo a las empresas de servicio que generaron el cobro.

De todas maneras, Prado aseguró que los bancos actúan como procesadores de pago, son intermediarios entre clientes de bancos y las empresas de servicio, dijo. Se trabaja en mejores prácticas para evitar que se vuelva a producir.

Según Prado, las medidas actuales que han tomado los bancos no se contradicen con el pedido que hizo el presidente Lenín Moreno en el sentido de que se oficie a los bancos a devolver lo cobrado indebidamente y que se sancione a las compañías o bancos por estos errores. Explicó que las llamadas al 1800 INDEBIDO serán un canal más para recibir las denuncias que serán analizadas.

Aunque dijo no poseer cifras sobre el número de clientes a los cuales se les debita, indicó que los bancos trabajan con diversos proveedores de servicios y seguros, amparados en el Código Orgánico Monetario y Financiero. En este Código que fue puesto en vigencia con el anterior Gobierno (septiembre del 2014) se permite que haya contratos de servicios con una autorización expresa, a través de audio, teléfono, firmas o medios digitales.

Dos clientes contaron sus experiencias. Omar Loor recuerda que pagó $ 100 por un seguro de salud que le ofreció el banco en el que él tenía su cuenta de ahorros. Él les escuchó, pero asegura que nunca dio una autorización expresa verbal para contratar el servicio. Pero le empezaron a debitar y cuando hizo el reclamo le indicaron que tenían la grabación de su aceptación. No quiso generar más polémica, pero cerró la cuenta con ese banco.

En cambio, Wilson Cruz dice que por algunos años él tiene un descuento de $ 5,88 por un seguro de asistencia Segura 24 horas (asistencia mecánica) con la empresa GEA. Recuerda que le llamaron y aceptó ese servicio. Para él ha sido de gran utilidad. “La última vez me quedé en Pedro Vicente Maldonado y me retiraron de ese sitio, y no tuve que pagar un centavo”, dice. (I)

Código Monetario

Art. 248

Las entidades del sistema financiero no podrán efectuar cargo alguno por la prestación de servicios distintos de los financieros a nombre de terceros, si no cumplen con la regulación que la Junta expida o no cuentan con aceptación previa y expresa del usuario.