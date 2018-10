Periódico estadounidense publicó "última" columna del desaparecido periodista saudí

Washington -

Dos semanas después de su desaparición, The Washington Post publicó este miércoles lo que parece ser la "última" columna de Jamal Khashoggi, en la que el desaparecido periodista escribe sobre la importancia de la libertad de prensa en el mundo árabe.

Falta un foro de este tipo, dice Khashoggi, un colaborador del Post y residente en Estados Unidos, que desapareció el 2 de octubre pasado al entrar al consulado de Arabia Saudita en Estambul.

"El mundo árabe se enfrenta a su propia versión de una Cortina de Hierro, impuesta no por actores externos sino a través de fuerzas domésticas que compiten por el poder", escribe.

