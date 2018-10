Perro corre casi dos kilómetros para alcanzar a quienes pensó que lo abandonaban

Desesperado ante la sensación de abandono, un perrito siguió por casi dos kilómetros a un grupo de personas que iban en un taxi. Sucedió en Medellín, Colombia.

Corrió sin detenerse detrás del vehículo y, cuando lograba ponerse cerca de la ventana, saltaba para ser visible y llamar la atención de los pasajeros del vehículo. La escena fue grabada por un motociclista, quien también siguió al auto para conocer cuál era el desenlace de ese triste momento.

Ante esto, dos policías detuvieron el taxi y preguntaron a sus ocupantes sobre el perro. Ellos negaron ser los dueños y señalaron que era callejero, pero los gendarmes respondieron indicando que el can llevaba puesto un arnés, como un perro de hogar cuando es sacado a pasear.

Mientras esto sucedía, el animalito lloraba y hasta dio un salto para ingresar al auto.

Según RCN Radio, luego se determinó que las personas que viajaban en el vehículo no eran los propietarios del can. "Primero verificamos que no eran los dueños, simplemente personas ocasionales que alimentaban al animal. Por eso, en su condición de calle, siguió al vehículo", dijo Adolfo Cruz Beltrán, jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía.

Otro caso de abandono de un perrito, en el mismo sector de robledo. Pasajeros de un taxi junto con la dueña hacen caso... Publicado por Andres Daza en Miércoles, 10 de octubre de 2018

Cuando aún no se aclaraba lo ocurrido, el motociclista subió a Facebook los videos que había realizado, acompañados de un mensaje de indignación por lo que parecía ser el abandono de una mascota por parte de su familia.

Pero la confusión logró un final feliz, pues entre las personas que se enteraron de lo sucedido apareció una familia que decidió adoptarlo y cuidar del animalito. (I)