Sexto Festival Gabriel García Márquez muestra la evolución del Periodismo en Iberoamérica

Medellín -

La sexta edición del Festival Gabriel García Márquez que se realiza entre el 3 y 5 de octubre en Medellín, Colombia, inicia su ciclo de conferencias con la Maratón de las Mejores Historias de Iberoamérica en la categoría cobertura e imagen.

El trabajo periodístico para Maybe Primera (Venezuela), Ginna Morelo (Colombia) y Daniel Moreno (México), finalistas de la categoría cobertura, ha evolucionado y sigue transformándose porque en la actualidad el periodista no solo debe preocuparse por escribir sino de sumar a su texto: animaciones, videos y novelas gráficas. Además sus publicaciones deben ir acompañadas de periodismo de datos y una estrategia de redes.

Los formatos de los videos también están cambiando, explicó Ginna Morelo, finalista por la cobertura Venezuela a la fuga. "Cuando le dijimos a mi editor que haríamos un video de 33 minutos, casi un documental, se preocupó, pero lo hicimos y funcionó".

Este grupo de periodistas reconoce que las alianzas con otros medios de comunicación fue fundamental para realizar su trabajo. Ese fue el caso de Colombia que trabajó con otros periodistas de la región para relatar el éxodo de los venezolanos. Solo en Colombia hay 1'200.000 venezolanos que han migrado los últimos años.

Daniel Moreno, finalista por la cobertura Estafa Maestra (sobre el desvío de fondos en México), enfatizó la importancia del trabajo en equipo para conquistar al lector y eso solo es posible con la ayuda del diseñador gráfico, una estrategia de redes sociales, la ilustración y el equipo multimedia.

En la categoría imagen, los finalistas: Isabella Bernal (Colombia), Leonardo Vaca (Argentina) y Adriana Zehbrauskas (Brasil) compartieron algunas de sus experiencias al hacer su trabajo y los cambios a los que tuvieron que adaptarse para lograr su objetivo.

Inicio del Sexto Festival Gabriel García Márquez en el Jardín Botánico de Medellín. Durante el primer día, en la sesión de la mañana, se presentaron a los finalistas al Premio Gabriel García Márquez (Gabo) en las categorias Cobertura, Imagen, Texto e Innovación.

Adriana Zehbrauskas reconoció que fue un desafío organizarse con los tiempos mientras fotografiaba y escribía la historia Un albergue en Ciudad de México para mujeres, publicado en The New York Times, que narra la vida en un albergue para mujeres que alguna vez se dedicaron al trabajo sexual en la capital de México. "Era la primera vez que el New York Times me preguntaba qué trabajo quería hacer, así que propuse una lista y eligieron la del albergue, pero además me pidieron escribir, eso fue un apoyo creativo para que el fotógrafo pueda escribir sus propias historias, pero también me tomó más tiempo".

El festival concluye este viernes 5 de octubre con la premiación de los ganadores en la categoría cobertura, imagen, texto e innovación. (I)

Detalles

Durante el Festival Gabo se impartirán varios talleres sobre redes sociales, periodismo de investigación, nuevos ejes para las coberturas y nuevos y viejos formatos en el videoperiodismo.