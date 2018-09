  Donald Trump causa risa entre audiencia de la ONU al hablar de logros de Estados Unidos

Nueva York -

El presidente de Estados Unidos Donald Trump fue recibido con risas el martes cuando habló ante líderes mundiales en la asamblea general de la ONU. Sin embargo, ésa no era su intención.

Cuando comenzó su discurso en la asamblea, Trump enfatizaba los logros de Estados Unidos bajo su mandato. Dijo que la economía estadounidense estaba “en un auge nunca visto” y que su gobierno ha logrado más en menos de dos años que casi cualquier otro gobierno.

Sus palabras provocaron risas de los jefes de estado y otros delegados congregados en la audiencia.

Trump, quien ha dicho que el liderazgo débil de sus predecesores hizo que otros países “se rieran” de Estados Unidos, pareció confundido y respondió: “No esperaba esta reacción, pero está bien”.

Trump dijo que Estados Unidos es un país “más fuerte, rico y seguro” que cuando llegó a la Casa Blanca en enero del 2017. “Defendemos a Estados Unidos y al pueblo estadounidense, y también defendemos al mundo”, agregó.

Algunos en la audiencia también hablaron entre dientes cuando Trump dijo que “rechazamos la ideología” del globalismo y criticó a Alemania por llegar a un acuerdo con Rusia para un oleoducto.

Cuando Trump criticó el socialismo, un miembro de la delegación de Suecia hizo un gesto de desaprobación.

Sanciones contra Venezuela

En su discurso, Donald Trump, apretó las tuercas contra Venezuela e Irán: dijo que el presidente venezolano puede ser "derrocado muy rápidamente" por militares, anunció nuevas sanciones contra la esposa y colaboradores de Nicolás Maduro y también llamó a "aislar" al régimen iraní.

El gobierno de Maduro "es un régimen que francamente podría ser derrocado muy rápidamente por los militares si los militares deciden hacer eso", dijo Trump a periodistas en la sede de la ONU.

Poco antes, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump deploró la "tragedia humana" que vive Venezuela, que hace pocos años era "uno de los países más ricos de la Tierra" y hoy está "arruinada" por el socialismo, que, dijo, condujo "a su pueblo a la abyecta pobreza".

"Pedimos a las naciones reunidas aquí que se unan a nosotros en el llamado a la restauración de la democracia en Venezuela", dijo.

Estados Unidos impuso este martes más sanciones contra allegados del círculo íntimo de Maduro: la primera dama, Cilia Flores; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Reacción de Maduro

"No se metan con Cilia. No se metan con la familia ¡No sean cobardes! (...). Su único delito: ser mi esposa. Como no pueden con Maduro, van contra Cilia. Y tampoco van a poder contra Cilia, porque Cilia es una mujer aguerrida", respondió Maduro desde Caracas.

Las autoridades estadounidenses también anunciaron acciones contra una red que apoya a un supuesto testaferro del líder chavista Diosdado Cabello en Estados Unidos y embargó un avión privado de 20 millones de dólares.

Con estas sanciones, todos los activos de esas personas en territorio estadounidense quedan congelados. (I)