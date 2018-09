Sarayaku recuerda que aún no se cumple dos medidas dispuestas por la CIDH a su favor

Sarayacu -

Mirian Cisneros, presidenta del Consejo de Gobierno del Pueblo Sarayaku, dijo que del fallo de julio del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del pueblo Sarayaku y que sentenció al Estado ecuatoriano, están pendientes el retiro de los explosivos (pentolita) que se colocaron para la explotación petrolera y la consulta previa.

Recordó que al respecto se remitió un documento a la secretaría de la presidencia de la República pidiendo audiencia para hablar acerca de la propuesta Kawsak Sacha (propuesta de los pueblos originarios frente al cambio climático) y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Que el lunes en Quito tiene una cita para planificar el encuentro con el primer mandatario.

“Lo que ya está el dictamen tienen que cumplir, ahora lo único que le vamos a hacer acuerdo (al presidente Lenín Moreno) es que ya ha pasado el tiempo y ver los plazos en qué momento se van a hacer estas actividades”, añadió Cisneros.

Manifestó que en el anterior gobierno no hubo la voluntad para dar solución a la sentencia, porque recordó que Sarayaku en el tiempo de la presidencia de Rafael Correa no tuvo ninguna comunicación, que no tuvo ningún acercamiento con este pueblo y que aspira que luego de la audiencia se defina un plazo para su cumplimiento porque se tiene que hacer previamente una hoja de ruta.

Dijo que la zona restringida en donde se encuentran sembrados los explosivos la gente no camina, que en todos estos años en esta área no se puede realizar la caza porque saben que es muy peligroso transitar por ahí, que no se sabe con exactitud la extensión pero estima que es bastante.

Manifestó que hay dos bloques (de explotación petrolera) que afectan directamente al territorio Sarayaku, a pesar de que la sentencia indica que no se va a volver a repetir en el pueblo este tipo de actividad, que también se hará conocer en la audiencia con el presidente. (I)