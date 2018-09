Juan Pablo Albán renuncia al Consejo de la Judicatura transitorio

Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura transitorio, renunció a su cargo. Así lo aseguró durante una entrevista realizada esta mañana en Teleamazonas.

Albán afirmó que su decisión se debe al cumplimiento de sus estudios doctorales. "Yo no me voy ni amargado, ni pesimista, la verdad me voy esperanzado, yo siempre combatí en defensa de los derechos humanos desde las calles y en las salas de juicio. Esto para mí fue una primera experiencia", expresó.

En ese contexto, agregó que se va satisfecho de la experiencia "porque creo que desde adentro de las instituciones públicas también es posible alzar la voz, es posible visibilizar problemas, exigir correctivos y altertar a la ciudadanía sobre situaciones graves que ocurren", dijo.

Aclaró que no ha tenido presiones de una autoridad para dejar su función, ni tampoco abandona el cargo por estar "avergonzado" de los incidentes al interior del CJ.

En junio pasado, Albán fue designado uno de los vocales para el Consejo de la Judicatura, luego de la resolución definitiva de cese a los anteriores vocales. Asumió el cargo el 19 de junio.

Evaluación a la Función Judicial

Albán consideró que la decisión tomada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición de prohibir al CJ transitorio de evaluar a la Función Judicial fue razonable a los tiempos, pero a título personal indicó: "Creo que el CPC transitorio no podía quitarle sus facultades constitucionales al Consejo de la Judicatura porque esto va a generar inconvenientes, por ejemplo en la prescripción de las acciones disciplinarias que tienen que ser resueltas".

Señaló que el Consejo de la Judicatura transitorio hizo más que debatir diferencias conceptuales. "Hicimos cosas importantes para la transformación del aparato judicial, para descubrir los actos de corrupción (...) y para que se termine la persecusión contra los operadores de justicia", dijo.

Albán manifestó que los vocales han buscado el apoyo de la Fiscalía General del Estado para investigar ciertas actuaciones corruptas de operadores de justicia. "La intención de mis colegas, yo me estoy retirando del Consejo a partir de mañana, hoy es mi último día, es continuar en ese esfuerzo. Es imposible en 3, 4 meses erradicar la corrupción de un aparato de justicia que estado totalmente contaminado", opinó.

El funcionario cree, que hasta el momento, se han dado los primeros pasos para instaurar una cultura diferente, sin embargo, recalcó que existe una serie de intereses políticos que quieren mantener la corrupción, que a su juicio, desfigura las actividades emprendidas. (I)