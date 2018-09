Rafael Correa envía a grupo de abogados observadores a audiencia en caso Balda

Caupolicán Ochoa, defensor de Rafael Correa Delgado, y un equipo de abogados internacionales, invitados como observadores, insistieron la tarde de este lunes en una rueda de prensa, que no existe vinculación del expresidente en el caso Balda.

“Me atrevería a pensar que la Fiscalía y la acusación particular no tienen ningún elemento de convicción que pueda fundamentar su acusación...”, dijo Ochoa.

Christophe Marchand, abogado en Bélgica, indicó que existe un escenario difícil en el contexto político y que en el proceso judicial se han violentado derechos fundamentales. Junto a él se presentaron el Dr. Antonio Ingroia (Italia); Jacopo Paffarini, del Instituto de Lawfare (Brasil), que explicarán en la audiencia del martes su postura de defensa de Correa.

Detalló además que dos delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) estarán como observadores en la diligencia.

Ochoa volvió a reiterar que hay debilidad en la Fiscalía en el asunto que se acusa, porque dice que no existe ninguna vinculación real en este delito que se está investigando, en el que Correa no tuvo ninguna participación, no se puede probar lo que no existe. "Defendemos a un hombre inocente", dijo el defensor.

David Araméndiz, abogado colombiano y criminólogo, advirtió que un juicio contra Correa sentaría un mal precedente de Ecuador ante la comunidad internacional.

Preparatoria de juicio

La jueza Daniela Camacho dirigirá este martes, desde las 10:00, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de asociación ilícita y plagio (secuestro) ocurrido contra Fernando Balda, en Colombia.

Uno de los seis investigados es el expresidente Rafael Correa, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva. La diligencia se da a seis meses que se iniciara la instrucción fiscal –el 18 de marzo pasado– con la detención de los agentes de inteligencia Raúl Chicaiza, Jessica Falcón y Jorge Espinosa.

Inmediatamente vino la vinculación del exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero; y del exdirector de Inteligencia de la Policía, general Fausto Tamayo. El último en ser vinculado fue Correa.

La audiencia duraría al menos tres días, pues ha trascendido que podría iniciar con la resolución del procedimiento abreviado solicitado por los agentes Chicaiza y Falcón. Al respecto, Ochoa dijo que a la defensa de Correa no se le ha informado sobre ese particular de procedimiento abreviado. Criticó además que en la Fiscalía General no haya un funcionario designado, sino solamente un encargado.

Por lo que he visto, creo que aquí hay un desierto probatorio, no hay pruebas, esa es mi primera impresión... Estoy aquí para ver la audiencia preparatoria... No se puede ir a juicio en esta situación...”.

Antonio Ingroia, abogado italiano

Resuelto este punto se tratará la posible existencia de vicios de procedimiento y procedibilidad que podrían afectar lo actuado dentro del proceso. De no haber vicios procesales se entrará en la etapa de dictamen fiscal en la que Pérez acusará o no a los cuatro restantes.

Sobre los procesos de extradición contra Correa y Romero, quienes radican en Europa, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, dijo que está pendiente de que se pronuncie España, donde está Romero. Del expresidente, dijo, no hay un pedido formal. (I)