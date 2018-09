Piden apresurar evacuación ante amenaza del huracán Florence en Estados Unidos

Las localidades costeras de Carolina del Norte y Carolina del Sur quedaron vacías el miércoles poco antes de que el huracán Florence desate furiosas ráfagas de viento y lluvias, a medida que enfila hacia el territorio continental de Estados Unidos como la tormenta más poderosa en décadas.

Florence presenta vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y se encuentra sobre una trayectoria que probablemente llevará a su centro a golpear la costa sur de Carolina del Sur el viernes, dijo el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

Las últimas proyecciones del CNH indican que la tormenta se estacionará cerca de la costa, lo que provocará intensas lluvias por varios días y podría dar paso a inundaciones en sectores desde Carolina del Sur, donde algunas áreas podrían recibir hasta 1.000 milímetros de precipitaciones, a Virginia.

"Esta tormenta es enorme y despiadada", dijo el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo el miércoles al programa "Today" de la cadena NBC. "Hay un riesgo significativo en ciertos lugares y cuando eso sucede hay personas que pueden verse perjudicadas directamente", declaró.

Escuelas y trabajos cerrados

Más de 1 millón de personas han recibido órdenes de evacuar las zonas costeras de tres estados de Estados Unidos, mientras que campus universitarios, escuelas y fábricas suspendieron sus actividades.

El CNH dijo que los primeros vientos con fuerza de tormenta tropical en al menos 63 kilómetros por hora impactarían la región temprano el jueves y que el ojo del huracán llegará a la costa el viernes. A las 1200 GMT del miércoles, Florence estaba localizada a unos 855 kilómetros al sureste de Cape Fear, en Carolina del Norte.

It is imperative that everyone follow local evacuation orders. This storm is extremely dangerous. Be SAFE! #HurricaneFlorence https://t.co/94Ue4e26PD pic.twitter.com/KvF54CwomW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de septiembre de 2018