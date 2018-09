Eurocámara aprueba reforma de derechos de autor, un revés para gigantes de internet

Estrasburgo -

La Eurocámara logró este miércoles, en el segundo intento, fijar su posición sobre la reforma de los derechos de autor en la Unión Europea (UE), que otorga más poder a los creadores y editores de prensa frente a compañías como Google.

Por 438 votos a favor, 226 en contra y 39 abstenciones, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo aprobaron su posición sobre la propuesta de la Comisión de 2016, que las instituciones europeas podrán empezar a negociar ahora para lograr un texto final.

I welcome today's @Europarl_EN adoption of their position on the #copyrightdirective and I will do my outmost to support the co-legislators to achieve a deal by the end of the year. @AxelVossMdEP @EU2018AT pic.twitter.com/9KawaPFdpr

— Mariya Gabriel (@GabrielMariya) 12 de septiembre de 2018