Víctimas de Larry Nassar critican designación en la gimnasia de Estados Unidos

Los Ángeles -

Víctimas de Larry Nassar, exmédico del equipo estadounidense de gimnasia sentenciado a largas penas de prisión por agresión sexual, expresaron este jueves consternación después de la promoción a la federación de la disciplina de uno de sus viejos seguidores.

Mary Lee Tracy fue promovida como coordinadora de alto nivel en la organización.

"USA Gymnastics nombró a alguien que, desde mi punto de vista, apoyó a Nassar, criticó a las víctimas y no mostró deseos de aprender del pasado", se lamentó en su cuenta de Twitter Aly Raisman, abusada sexualmente como cientos de otras gimnastas por el ex doctor.

USA Gymnastics has appointed someone who, in my view, supported Nassar, victim-shamed survivors, & has shown no willingness to learn from the past. This is a slap in the face for survivors, & further confirmation that nothing at @USAG has changed. What a profound disappointment! https://t.co/lklLiqsOCJ

— Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) 29 de agosto de 2018