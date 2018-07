Jefferson Pérez: ‘Siempre apuntamos al objetivo más alto...’

Cuenca -

Hoy se cumplen 26 años desde que Ecuador ganó su primera y hasta ahora única medalla de oro olímpica. Esa hazaña fue del marchista Jefferson Pérez, quien dice haberse preparado en el ámbito académico y empresarial para asumir un nuevo reto: la actividad política, con un movimiento llamado Renace. Pero aún no confirma si su nombre irá en la papeleta.

¿Cuál es su aspiración política para el 2019?

Soy miembro del movimiento ciudadano Renace surgido hace un año por la preocupación de la situación de la ciudad, la provincia e inclusive del país. Dijimos por qué no empezamos, nosotros somos profesionales, tenemos trabajadores, transportistas, profesores. Se ha ido trabajando en un programa que debe ser alimentado con cosas pequeñas que pueden servir al ciudadano...

¿Será candidato?

Una de las cosas que entendimos en la vida es no obsesionarse con algo. Debemos pasar de aquellas personas que estuvieron acostumbradas a meter la mano a meter el hombro. Si se presenta la ocasión y el movimiento dice ‘Jefferson, creemos que tú tienes que liderar’, adelante.

¿Por qué no comandar la Alcaldía?

¿Por qué no comandar la Presidencia de la República? Están más cerca las seccionales, pero cuando nos preparamos, y es una filosofía de vida, siempre apuntamos al objetivo más alto. Servir a mi ciudad será un honor, pero la he servido durante quince años en ámbitos de empresa. La serví veinte años al representarla. No temo aceptar un desafío de ese nivel...

¿Qué opina de la gente que no comparte la idea de que un deportista sea político?

Cuando algunas personas manifiestan la falta de preparación yo veo ciudadanos que no terminaron la escuela y son gente que inspira. Cuando veo a una presidenta de la Asamblea que terminó sus estudios de tercer nivel estando en su cargo, digo ‘¡wow!’. Creo que es irresponsable haber estudiado cuarto nivel o doctorados y no aceptar esos desafíos.

¿Si Renace le propone acepta ese desafío?

Claro, si Renace cree que podemos liderar seguramente nosotros iremos encantados de la vida. Pero no solo es cuestión de tener propuestas. Estamos revisando la situación financiera de las instituciones con especialistas. (I)