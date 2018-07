El tiempo se detiene en el parque Rumipamba

Quito -

Es domingo de sol intenso, de coloridos paisajes, de caminos naturales y vegetación espesa. Es día de visita al Parque Arqueológico Rumipamba, donde parece haberse detenido el tiempo, donde todavía se respira un pasado de paz y de conocimientos ancestrales.

Ubicado en la parte occidental de la capital, pero en pleno centro norte de Quito, el parque queda como un pulmón que le da vida a la selva de concreto. En su alrededor se levantan hospitales, teatros, centros comerciales y enormes edificios que muestran los adelantos modernos de vivienda masiva.

Adentro del parque hay otra vida. Los visitantes recorren senderos de madera o caminos agrestes que conducen a sitios donde se hallan vestigios de nuestros antepasados. Allí, expertos explican cómo vivieron los primeros habitantes del Quito milenario.

Fernando Arteaga, coordinador de sitios arqueológicos del Instituto Metropolitano de Patrimonio, explica que Rumipamba es un espacio abierto a la comunidad desde 2009. “Aquí existen evidencias de cómo era la vida cotidiana de las sociedades prehispánicas. Además, se encontraron vestigios de lo que habrían sido los talleres textiles y de tinturación de sus vestimentas”, dice.

Los materiales culturales encontrados corresponden a los períodos arqueológicos Formativo Tardío (1500 a. C. a 500 a. C.), Desarrollo Regional (500 d. C. a 500 d. C.) y el Período de Integración (500 d. C. a 1500 d. C.). Arteaga señala que se ha hallado abundante cerámica de los tres períodos, restos de viviendas, tumbas con sus ofrendas, funerarias y muros de contención. Y allí están las viviendas, chozas de cangagua y paja; con forma piramidal para que el agua lluvia resbale y no cause daño a su interior. Adentro está el fogón, donde se cocinaba con leña y las vasijas de barro.

Los visitantes se detienen en los talleres textiles, espacios de no menos de cien metros cuadrados, donde quedan como evidencias los huecos de postes que eran las bases de la fábrica, ubicados en forma de los bohíos. Basados en estas evidencias, los administradores del parque organizan talleres semanales para instruir a los asistentes cómo era el proceso mediante el cual nuestros antepasados conseguían las tinturas para sus prendas; se habla de las plantas de donde se extraen los pigmentos. Y si bien este parque arqueológico muestra cómo pudo ser nuestro pasado, también nos dice que nuestras raíces van más allá de los simples recuerdos.

Público

Sus visitantes son estudiantes de escuelas, colegios, universidades y grupos familiares. Recibe unas 1.200 visitas por mes. El parque lo regenta el Municipio de Quito. Atiende de martes a domingo. Ingreso gratuito. (I)