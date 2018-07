Decreto 460 elimina ‘nuevas masculinidades’

“El decreto aclara contenidos educativos pero el espíritu de la ley es el mismo”. Así lo precisó ayer la subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir del Ministerio de Educación, María Fernanda Porras, sobre la reforma expedida el jueves pasado por el presidente Lenín Moreno que elimina términos como “transversalización de enfoque de género”, “nuevas masculinidades” y “mujeres en su diversidad”, que constaban en el reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La reforma de la transitoria quinta del reglamento (Decreto 460) señala que los entes rectores de política pública en educación básica, secundaria y superior, deberán elaborar y/o actualizar las mallas curriculares para todos los niveles educativos y de textos escolares y guías docentes que incluyan “la igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas políticas, económicas y sociales; la construcción sociocultural sobre roles y valores asociados al comportamiento de los hombres libre de machismo o supremacía hacia las mujeres (...)”.

Porras dijo que el decreto ejecutivo mantiene el mismo espíritu de la ley, que es el de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y aclara algunos términos para un mejor entendimiento.

El reglamento da un plazo de 180 días para esta elaboración y/ o actualización. Según la funcionaria, el Ministerio de Educación inició desde hace dos semanas conversatorios con varios sectores de la academia, con organizaciones de la sociedad civil que abordan el tema de protección y garantía de derechos, padres, federaciones de colegios religiosos y medios.

Porras expresó que realizar un proceso de actualización de las mallas curriculares no es de corto plazo.

Los términos de nuevas masculinidades y mujeres en su diversidad, que se eliminaron, generaron críticas de grupos que señalaron que se buscaba “un adoctrinamiento de género obligatorio”, relacionado con la comunidad GLBTI.

Porras explicó que con base en textos de Naciones Unidas las nuevas masculinidades son “formas de relacionamiento entre hombres y mujeres que lo que intentan es desmarcar la violencia, hacer que estas prácticas no sean machistas, no sean sexistas, no sean discriminatorias y no ejerzan relaciones de poder ni de supremacía”.

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, señaló sobre este término que era “una palabra inofensiva que es parte del lenguaje de Naciones Unidas, que está en la ley, el reglamento no ha tenido ni una palabra más ni menos”.

Expresó que con este ajuste se ha querido evitar distorsiones que con campañas antiderechos han escandalizado a la gente sin ningún motivo. “Los ajustes reconozco. Si es que con esto evitamos esta campaña de miedo, de desinformación, bien los ajustes”, recalcó.

En tanto, el Frente Nacional por la Familia, que el año pasado lideró la marcha contra esta ley, ve positivos los cambios dados por el presidente.

La Arquidiócesis de Guayaquil aclaró que no son los organizadores de la marcha convocada para esta semana. (I)