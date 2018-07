Versión libre y voluntaria rendida por José Serrano

Quito -

“En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, ante la señora doctora Jimena Mena Martínez, fiscal de Pichincha, comparece el señor José Ricardo Serrano Salgado, portador de la cédula de ciudadanía número 010215502-5, de 47 años de edad, de instrucción superior, profesión abogado, de ocupación asambleísta, secundaria, domiciliado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, sector Cumbayá. Pasaje Las Retamas sin número, teléfonos: 093-900-3335, correo electrónico: jserrano971@gmail.com, acompañado de su abogado Dr. Diego José Torres Saldaña, con matrícula No. 17-2005-136 del Foro de Abogados, a fin de rendir su versión libre y voluntaria en el presente caso que se investiga.

Informado de los derechos constitucionales estipulados en la Constitución de la República y advertido de su obligación de decir la verdad con claridad y exactitud manifiesta:

Sobre la versión que se me ha requerido debo señalar que al día en el que sucedieron los hechos que supuestamente generaron un plagio o secuestro sobre el señor Fernando Balda y que los conocí a través de las redes sociales ejercía efectivamente la función de Ministro del Interior y que algún tema en referencia al mismo caso me fue comunicado por escrito luego de que estos se hicieron públicos por parte del señor general Fausto Tamayo, quien ejercía las funciones de director general de Inteligencia, en virtud de algunos oficios que habían llegado a su dependencia. No recuerdo exactamente las fechas, son algunos años atrás, no recuerdo exactamente si algún oficio me fue dirigido a mi persona en calidad de ministro de Interior por el señor Balda o su señora. Lo que sí debo señalar es que lo que se me comunicó oficialmente y formalmente por parte del Gobierno de Colombia, algunos días después de este supuesto acontecimiento, fue que el señor Fernando Balda había recibido un trámite de deportación debidamente enmarcado en la normativa de Colombia y que por lo tanto iba a ser expulsado de dicho país. Tanto es así que su retorno al Ecuador se dio, en el marco de esa deportación, reitero debidamente tramitada y procesada en Colombia, incluso con la asistencia de una aeronave del Gobierno colombiano que lo trasladó desde Colombia hasta el Ecuador, donde él debía cumplir una pena privativa de libertad por algún delito que él había cometido.

Dejo constancia señora Fiscal de mi predisposición permanente para rendir cuentas sobre los elementos que la Fiscalía considere diere pertinente. En este y en cualquier caso. Hasta aquí mi versión.

1P. Indique qué tratamiento se le dio a la petición entregada por el señor Balda al general Tamayo y que este le entregó a usted. 1R.- No recuerdo, habría que hacer un requerimiento al Ministerio del Interior para conocer al respecto.

2P.- De las investigaciones se conoce por la API que en los hechos denunciados habrían participado miembros policiales que al 2012 cumplían funciones en la DGI, estos son Raúl Chicaiza, Diana Falcón Querido y Espinoza Méndez, qué puede indicar al respecto. 2R. Conozco al señor Chicaiza desde el año 2009 cuando yo, como secretario de Transparencia, función que existía en ese momento, él realizó un barrido electrónico en dicha oficina en el año 2009, desde ahí lo habré visto unas 3 o 4 veces, pero sabía que él hacía los barridos electrónicos que rutinariamente se hacían en las oficinas de los funcionarios y servidores públicos, pero sobre el hecho en particular no tengo referencia de ninguna de las personas que usted menciona. Sobre el hecho en particular y que se investiga no tengo ninguna referencia de las personas que usted me ha mencionado, previo a los hechos que después fueron públicos y que los conocí a través de las redes sociales.

3P. A Qué hechos públicos y conocidos por las redes sociales hace referencia. 3R.- A los que usted mencionó, es decir, a lo del secuestro que me enteré por redes sociales que eran publicados por el propio señor Balda y por su señora si mal no recuerdo.

4P. El denunciante en su versión ha indicado que el señor Raúl Chicaiza recibió dineros para financiar estos actos en Bogotá y ha referido unos cheques que constan, cuyos microfilms constan en el expediente a fojas 1176, 1177, podría indicar qué conoce usted respecto al manejo de fondos para operaciones a cargo de miembros de la DGI en el extranjero. 4R. Desconozco sobre estos cheques, el ministro del Interior no manejaba ningún tipo de recursos ni fondos, los recursos para fuentes para investigaciones judiciales los tramitaba la Dirección General de Inteligencia.

5P.- Sobre estas operaciones financiadas con fondos de la DGI se reportaba al Ministerio del Interior. 5R. En primer lugar desconozco si se utilizaron recursos para algún tema relacionado a operaciones en el exterior, lo que sí conozco es que se utilizaron recursos para el plan de los más buscados y también para casos de la lucha contra el narcotráfico.

6P. De lo que usted recuerda al 2012 señor Fernando Balda constaba en la lista a las que hace referencia en su respuesta anterior. 6R. No recuerdo, creo que no se debería hacer un requerimiento al Ministerio del Interior.

7P. Indique si conoce al señor Diego Vallejo (A continuación el patrocinio del denunciante consta por intermedio de Fiscalía). 7R. El señor Diego Vallejo nunca fue asesor del Ministerio del Interior, él trabajó conmigo en la Secretaría de transparencia en el año 2009 y luego unos meses en el Ministerio de Justicia, lo cual puede ser corroborado a través de certificaciones que se requiera a estas tres instancias. La última vez que tuve un contacto o una reunión con el señor Vallejo fue en el despacho del Ministerio del Interior, si no estoy mal en el año 2011, donde él realizó una grabación ilícita que después la subió a las redes sociales, relacionado con una conversación particular.

8P. Conoce usted si al señor Balda cuando estuvo en Bogotá se le realizaba seguimiento.- 8R. De lo único que tengo conocimiento es de un trámite de deportación y dentro de ese trámite de deportación si mal no recuerdo algunos informes que se emitieron, ese trámite de deportación creo que fue en el 2012 si no estoy mal. Creo que la deportación fue en octubre de 2012.

9P. Recibió comentario exmandatario. 9R. Sobre lo que se investiga, en alguna ocasión comentamos sobre la deportación esto fue posterior a todos los hechos que se investigan aquí.

10. Indique quiénes fueron los funcionarios del Ministerio del Interior que recibieron al señor Balda cuando fue deportado de Colombia y arribó a Ecuador y fue trasladado a Guayaquil. 10R. No recuerdo pero habrá que pedir una certificación al Ministerio del Interior para establecer qué funcionario de Migración fue el que lo recibió.

A continuación el Abg. Diego Chimbo abogado de Raúl Chicaiza, Diana Falcón.

11P. Indique las razonas por las que rompió relaciones con el señor Diego Vallejo. 11R. El señor Diego Vallejo atravesaba una situación económica lamentable a esa fecha, creo que fue 2011, y él manifestaba que el Ministerio de Justicia le había quedado adeudando unos valores, y como el Ministerio de Justicia no le pagó esos valores se declaró mi enemigo gratuito y comenzó una persecución permanente, pero al mismo tiempo debo señalar es que en marzo de 2017, cuando yo ya no ejercía las funciones de ministro del Interior y había sido electo asambleísta nacional, el Ministerio del Interior, a través de un parte policial de la Subdirección de Antinarcóticos, denunció al Ministerio Fiscal sobre un complot que existiría, de acuerdo a los términos de la denuncia entre el general Fabián Solano de la Sala y el señor Fernando Balda, entre otros, para atentar, de acuerdo a lo que señala la denuncia No. 170101817040529 de 4 de abril de 2017, contra mi imagen pública y luego incluso contra mi vida. Por lo que señor fiscal mucho agradeceré a usted incluir dicha denuncia presentada por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional que debe constar en los expedientes de la Fiscalía General.

Leída que le fue esta versión al compareciente por la señora fiscal, se afirma y se ratifica en todo su contenido y para constancia firma conjuntamente con su abogado defensor y con la señora fiscal”. (I)