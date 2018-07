Estados Unidos: Ola de críticas a Donald Trump por respaldo a Vladimir Putin

Helsinki -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de pie junto a Vladimir Putin, se rehusó el lunes a culpar al líder ruso de interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016, poniendo en duda los hallazgos de sus propias agencias de inteligencia y desatando una tormenta de críticas en su país.

En un día en que enfrentaba presiones de sus críticos, de países aliados e incluso de colaboradores para tomar una línea dura, Trump no hizo una sola crítica en público a Moscú en ninguno de los asuntos que han llevado las relaciones entre las dos potencias a su punto más bajo desde la Guerra Fría.

En cambio, Trump criticó la "estupidez" de las políticas de su propio país, especialmente la decisión de investigar la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Hace apenas tres días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 12 espías rusos de violar la seguridad de las redes informáticas del Partido Demócrata.

La actuación de Trump durante la conferencia de prensa conjunta con Putin en Helsinki generó una ola de críticas en Estados Unidos, donde la Casa Blanca ha luchado durante meses para disipar las insinuaciones de que Trump no está dispuesto a enfrentar a Rusia.

Críticas a Trump

Su manejo fue considerado "traicionero" por un exjefe de la CIA y el senador estadounidense John McCain calificó la reunión con Putin como un "error trágico". Otros republicanos fueron más cautos.

Cuando se le preguntó si confiaba en las agencias de inteligencia estadounidenses que concluyeron que Rusia interfirió en las elecciones de 2016, Trump dijo que el jefe de la CIA le había dicho que era Moscú, pero que no tenía ninguna razón para creerlo.

"El presidente Putin fue extremadamente firme y convincente en su negativa hoy", dijo Trump.

El director de inteligencia nacional de Trump, Dan Coats, dejó en claro que no compartía la opinión del presidente.

"Hemos sido claros en nuestras evaluaciones de la intromisión rusa en las elecciones de 2016 y sus esfuerzos constantes para socavar nuestra democracia y continuaremos ofreciendo información objetiva e inmaculada en apoyo de nuestra seguridad nacional", dijo.

Algunos diplomáticos de carrera también expresaron alarma. Bill Burns, exsubsecretario de Estado y embajador de Estados Unidos en Rusia, dijo en una entrevista telefónica: "He visto muchas participaciones de presidentes en el escenario mundial, pero no puedo pensar en una que sea más terrible que ésta".

No adversario

Horas después de la cumbre de Helsinki, Trump tuiteó: "Tengo GRAN confianza en MI gente de inteligencia. Sin embargo, también reconozco que para construir un futuro mejor no podemos centrarnos exclusivamente en el pasado; como las dos potencias nucleares más grandes del mundo, debemos llevarnos bien".

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de julio de 2018