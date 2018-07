Jubilado y dedicado a quehaceres domésticos, Rafael Correa está convencido de que no habrá extradición

Por un 'detalle folclórico' el expresidente Rafael Correa no puede dejar Bélgica por el momento, confesó el miércoles en una entrevista con la emisora colombiana W Radio, aunque él dice que la demanda ecuatoriana de su extradición lo está llevando de regreso a la política.

En entrevistas desde su casa cerca de Bruselas, Correa ha reiterado que no tiene planes de comparecer ante las autoridades ecuatorianas que investigan sus posibles conexiones con el fallido secuestro en el 2012 del exlegislador Fernando Balda. Aunque no quiere hablar de él expresamente, dice que seguramente funcionarios de su gobierno se extralimitaron en funciones, y aunque no le quiere dar mayor importancia al caso, asegura haber sido calumniado por el actual Fiscal al mezclar el asunto de la deportación con un supuesto secuestro.

El fiscal general de Ecuador demandó esta semana el arresto y la extradición de Correa luego que el expresidente de 55 años no se presentó en una corte en Quito el pasado 2 de julio como lo requieren los términos de la investigación en el denominado Caso Balda.

Aunque ahora el exmandatario dice que no puede salir de Bélgica, Rafael Correa ha tenido varios viajes los últimos meses del 2018: estuvo en Argentina el 21 de marzo del 2018; en abril estuvo en Valencia, Murcia, Alicante, Madrid y terminó su gira en España el 13 de abril.

El 20 de abril estuvo en Cuba, al día siguiente de la posesión del sucesor de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel. El 18 de mayo estuvo en Venezuela para acompañar la elección presidencial.

En Rusia, con motivo del inicio del Mundial de Fútbol, Correa fue captado al exterior del estadio Luzhniki, en Moscú, el 14 de junio del 2018.

Entrevistado por la periodista Vicky Dávila dice que es medio chistoso el detalle de que no puede salir de Bélgica, ya que cuando era presidente mandó a sacar la visa a Lima, que era de reagrupamiento familiar, y cuando quiso renovar su carnet de estadía le dijeron que no se puede, ya que tiene que pedir la visa de reagrupamiento, pero tiene que renovarla y por ese detalle no puede dejar Bélgica por el momento. Cuando fue llamado a su presentación ante la Corte el 2 de julio, dijo que no podía salir debido a un accidente de tránsito de una de sus hijas.

Luego, contó que está dedicado a quehaceres domésticos, ya que está jubilado, por lo que hace parrilladas para sus hijos.

Correa dijo que el caso tiene motivaciones políticas, para encarcelarlo o impedirle el regreso. “No puedo volver a Ecuador en los próximos ocho o diez años” si el caso continúa su curso, dijo en la entrevista que dio en inglés con The Associated Press.

Añadió que Ecuador ha dejado de ser una democracia funcional e insistió en que el gobierno controla el poder judicial. Tildó de traidor al actual mandatario Lenín Moreno, quien antes fue su vicepresidente y su aliado, de quien dice que negó el programa de gobierno por el cual votó el pueblo ecuatoriano.

"No hay división de poderes”, dijo. “No hay ya justicia independiente en Ecuador”.

Desde que dejó la presidencia el año pasado y se mudó a Bélgica, el país de su esposa, su historial en la presidencia ha sido intensamente examinado.

En junio, el máximo tribunal de Ecuador ordenó la inclusión de Correa en una investigación sobre el fallido secuestro en el 2012 del legislador Fernando Balda en Bogotá, Colombia, donde éste se había refugiado tras una disputa con el presidente.

Correa dijo que se le pidió inicialmente que se presentase en la embajada ecuatoriana en Bélgica, pero que la jueza escaló la situación al demandar que se presentase en el país.

Insiste en que no tiene dudas de que las autoridades belgas le permitirán quedarse pese a cualquier pedido de extradición. Además, según la agencia alemana de noticias DW, Correa ya ha tenido contactos con abogados en Bruselas. Uno de ellos es Christophe Marchand, quien también fue uno de los defensores del líder catalán Carles Puigdemont, que ayudó a conseguir la retirada, por parte del Estado español, del mandato de arresto internacional que se había dictado contra Puigdemont.

Correa ha insistido en estar dispuesto a asistir cada 15 días al consulado ecuatoriano, como ya hizo el 2 de julio, pero cree que es imposible una extradición desde Bélgica, que es considerado uno de los países europeos que puede poner más trabas a este tipo de petición.

"El caso es extremamente político, muy claramente. Así que un país como Bélgica en estos casos no permitirá que nadie ataque los derechos de una persona que vive aquí. Estoy sumamente confiado en que este pedido no será efectivo fuera de Ecuador”, dijo.

Aún así, va a cambiar su vida en Bélgica.

"Yo quería retirarme de la política al menos por varios años. Quería un poco de paz para mi familia”, dijo.

En lugar de ello -mostrando su celular con 3,44 millones de seguidores en un país de 16 millones de habitantes como indicio de apoyo- Correa dice que siente que se ve forzado ahora a defenderse y regresar a la vida política. (I)