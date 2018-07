Inician trámites para hacer efectiva 'difusión roja' para Rafael Correa, entre las noticias de este miércoles

Estas son las principales novedades y proyecciones informativas para la jornada de este miércoles 4 de julio de 2018:

Trámites para captura internacional y apelaciones sobre orden de prisión de Rafael Correa

A partir de hoy empezará el trámite para que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) direccione a la Interpol el pedido de 'difusión roja' en contra del expresidente Rafael Correa.

Esto luego de que la jueza nacional Daniella Camacho resolviera ordenar que se disponga la prisión preventiva del exmandatario, con el pedido de que Interpol lo ubique y detenga con fines de extradición. La medida se dio luego de que se confirmara que Correa incumplió la medida cautelar de presentación en la Sala Penal de la CNJ, dentro del proceso que investiga el presunto secuestro del político Fernando Balda.

El cambio de medida llegó a pedido del fiscal general (e), Paúl Pérez, pues aseguró que tras el incumplimiento no existían garantías de que el procesado comparezca al juicio.

Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, señaló que la prisión preventiva es una medida que responde no a un tema de justicia, sino de venganza. Anunció también que a partir de hoy interpondrá recursos sobre el tema.

Alcalde suscribe crédito que otrogó el Banco Mundial para obra en Guayaquil

Este miércoles a las 11:00, en el Salón de la Ciudad, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, suscribirá el nuevo crédito de $ 233.6 millones que otorgó el Banco Mundial a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) para la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas Los Merinos.

La aprobación del crédito se anunció este lunes por la autoridades y además dieron a conocer todas las obras que se iniciarán durante este mes.

La obra de Los Merinos también incluye la ejecución de 4 mil conexiones intradomiciliarias y la red de alcantarillado para conectar a más de 7 mil casas.

Los montos del crédito anunciado se suman a un primer crédito otorgado por la misma entidad por 102,5 millones de dólares aprobado en el 2015.

Pregón por la Perla del Pacífico

A lo largo de la avenida Malecón 2000, desde la calle Olmedo hasta la 9 de Octubre, se realizará este día, a las 08:30, el pregón "Guayaquil, la fiesta que nos une”, organizado por la Gobernación del Guayas.

Este evento es parte de las múltiples actividades que se realizarán a lo largo de este mes por los 483 años del proceso fundacional de Guayaquil.

Municipio, Gobernación, empresas públicas y privadas tiene listos los eventos, entre ellos desfiles, conciertos, concursos, exhibiciones, serenatas, retretas, paseos, entre otros.

Aquí una agenda.

Independencia de Estados Unidos también se celebra en Guayaquil

En conmemoración por los 242 años de Independencia de los Estados Unidos, el Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN) ofrecerá una velada, este miércoles a partir de las 19:00.

El evento será en el CEN de Urdesa. Estará la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas, que ofrecerá un concierto.

Bajo la batuta del maestro Jeffrey Dokken, la agrupación interpretará un repertorio íntegramente norteamericano, que incluye Lincoln Portrait de Aaron Copland, My Old Kentucky Home, Stars and Stripes Forever y el estreno mundial de Rhapsodies for violin and Orchestra, del compositor David Winkler, obra dedicada al violinista ecuatoriano Jorge Saade Scaff.

Ya se puede cruzar a la isla Santay

A partir de hoy, quienes deseen cruzar hacia la isla Santay desde Guayaquil podrán hacerlo por el puente. Ayer el Secob indicó que el sistema basculante del viaducto, que estuvo alzado por la visita de los ocho veleros, volvió a su normalidad.

Ayer los usuarios que buscaron ingresar al atractivo turístico no lo lograron porque aún seguía alzado. Autoridades, en días anteriores comunicaron que la apertura al paso se daría con la despedida de los veleros de visitaron la ciudad el fin de semana. Estos ya zarparon el lunes pasado. (I)