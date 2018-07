Informe interno de Ciespal dejó sin observatorio a René Ramírez

Quito -

Cuando faltaban menos de dos semanas para el cambio de Gobierno, el lunes 15 de mayo de 2017, los amigos y subalternos del entonces secretario de Educación Superior (Senescyt), René Ramírez, le hicieron un homenaje en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura.

Cuatro días más tarde, aunque ya sabía que no seguiría en el cargo, el viernes 19, Ramírez otorgó en comodato a Ciespal una pizarra con pedestal, dos escritorios, dos mesas, tres sofás, catorce sillas giratorias, dos impresoras y un televisor de 55 pulgadas.

Tras el cambio de mando, se instaló en el primer piso de Ciespal, en la oficina del Observasur, un observatorio que, según su página web, se dedica al “análisis y reflexión” de la educación superior en la región.

La información sobre ingresos y egresos de Ciespal fueron examinados en dos auditorías externas pedidas por la misma institución –de las firmas Audit y SMS-. Pero desde el 7 de mayo de este año, las cuentas están bajo la lupa de la Contraloría, pues el 86 % de sus ingresos corresponde a dinero público.

El sueldo de Ramírez en Observasur fue de $ 5.580, según el informe de transición de Ciespal, de marzo de 2018. Es decir, $ 70 más que el percibido como titular de la Senescyt, cargo que ejerció entre noviembre de 2011 y el 24 de mayo de 2017.

En ese informe se explica que Observasur fue presentado al Consejo de Administración de Ciespal (máxima instancia) en febrero de 2016 por su director de entonces, el español Francisco Sierra Caballero. De acuerdo con la hoja de vida que Ramírez colgó en el portal del observatorio, para esa fecha, él presidía el Consejo de Administración. En síntesis: Sierra anunció al Consejo, presidido por Ramírez, que se crearía un observatorio dirigido por el mismo Ramírez.

Observasur se creó como un organismo no estatal que funcionó con fondos públicos, explicó la nueva directora de Ciespal, Gissela Dávila, quien en febrero pasado le notificó a Ramírez que su proyecto no iba más “porque no cumplía con el fundamento de Ciespal”.

Ella indicó que un aporte de $ 330 mil aprobado por la Senescyt y que se destinaría al observatorio fue devuelto (aunque la web de Observasur todavía difunde diplomados con el logo y dirección de Ciespal).

Según el informe de transición, las nuevas autoridades dejaron sin efecto la reforma que Ramírez había hecho en los estatutos para seguir al frente del Consejo de Administración aun cuando él ya no estuviese al frente de la Senescyt.

Ahora Ramírez -que no respondió al pedido de entrevista de EL UNIVERSO a inicios de junio- se presenta como director de la cátedra Unesco Libertad de Expresión y Sociedades de los Conocimientos.

En la Senescyt actual, con Augusto Barrera, además hay reparos a Medialab, ideado para impulsar iniciativas digitales y desarrollado en Ciespal desde el 2015 con fondos públicos. Dávila, no obstante, resolvió mantenerlo a condición de que sea un proyecto directo de Ciespal y no un ente asociado. El trámite está en marcha.

Las auditorías revelan que entre 2012 y mayo de 2107, con René al frente de la Senescyt, Ciespal recibió del Estado $ 11,2 millones (sin contar los $ 330.000 devueltos). De ese monto, más de $ 9 millones fueron administrados por Sierra Caballero, quien pese a ser designado para el periodo 2014-2019 salió del país –sin haber renunciado aún– en julio del año pasado. Y no volvió. Ahora es profesor universitario en España. EL UNIVERSO le envió un mail y tampoco respondió.

En el homenaje al “CompaiRené”, sobre el escenario del teatro colgaba una réplica gigante de sus lentes rojos, que también se veían en afiches, invitaciones y redes. En su intervención, Ramírez dijo que hasta tuvo ganas de patentarlos. Enseguida, los aplausos. Sus lentes también eran proyectados en una pantalla gigante, Dos jóvenes animadores repetían: “No olviden tuitear el hashtag #GraciasRene”.

Nómina

Al trasladarse a Observasur, René Ramírez se llevó a varios de sus principales colaboradores. Sus nombres y hojas de vida constan en el sitio web del observatorio.

El equipo

De los 18 especialistas que figuran como “el equipo” de Observasur, al menos 8 fueron asesores, directores, gerentes o subsecretarios de René Ramírez. En el grupo están, por ejemplo, Rina Pazos, Alejandra Villacís, Antonio Malo, David Rodríguez, Hernán Núñez, Sebastián Nader (Argentina), Claudia Ballas (Chile) y Verena Hitner (Brasil).

Sin hoja de vida

Entre los que, hasta la noche del lunes, no habían colgado su hoja de vida en el sitio de Observasur, pero sí registran su nombre, están: Julio Peña y Lillo (exsecretario de Ciespal); Juan Guijarro, Lorena Vicine, Érik Mozo y Hernán Acevedo.

El secretario

Ramírez estuvo entre los ideólogos del gobierno de Rafael Correa. Fue titular de la Senplades (2008-2011), de la Senescyt (2011-2017) y del Consejo de Educación Superior (2011-2016). (I)