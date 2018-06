Consejo de la Judicatura explica designación de fiscales, mañana deberá asistir a la Asamblea

Actualizado a las 12:44

La comisión de Fiscalización convocó para este miércoles a las 10:00 al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Transitorio, Marcelo Merlo, para que responda por la designación de fiscales provinciales.

Este mediodía, en una rueda de prensa, Merlo señaló que la decisión de la semana pasada se basó en una agenda que estuvo llena de temas que se debían resolver minuto a minuto, y que fue un trabajo sumamente complicado, arduo.

Indicó que entre las decisiones adoptadas está que los vehículos del parque automotor ya no están a disposición de los directores nacionales, ni de subdirectores; están a disposición de la institución, para que ya no exista el pretexto de que no se llegó a determinado lugar por falta de movilización, dijo.

Sobre la situación presentada por la designación de fiscales, dijo que son tan transparentes que la secretaria del despacho sigue siendo la del doctor (Gustavo) Jalkh, "Yo no tengo miedo a nada... nosostros actuamos con transparencia y no tememos a nada". Esto ante el llamado de la Comisión de Fiscalización para este miércoles.

La recién designada Comisión de la Judicatura nombró a 23 nuevos fiscales, entre ellos al hermano del presidente de la República, Lenín Moreno, Guillermo Moreno Garcés, lo que ha sido motivo de cuestionamiento por parte de asambleístas y de políticos.

Merlo señaló que los fiscales designados la semana pasada tienen hasta las 18:00 de este martes para pronunciarse respecto a si aceptan o rechazan la designación. Si la rechazan usarán el banco de elegibles para hacer otro tipo de elecciones. Además, quienes acepten deben someterse a las impugnaciones.

Además, dijo que los 23 fiscales solo estarán encargados porque los nuevos representantes del Consejo de la Judicatura saldrán de un banco de datos que entregarán los rectores de aquellas universidades que tengan facultades de Jurisprudencia, y lo harán en conjunto con el presidente de la Corte Nacional de Justicia.

Los nombres de los fiscales temporales salieron del mismo banco de elegibles del que se tomó para la designación del actual fiscal general del Estado, Paúl Pérez. Convocar a un concurso para elegir a los nuevos funcionarios se toma unos seis meses, que es el tiempo que se ha estado empleando para estos temas.

Justificación del hermano del Primer mandatario

La designación de Guillermo Moreno se da porque también estaba en la lista de elegibles por ser de categoría tres, aunque no rindió pruebas. Pertenece a esta categoría por derecho, que se lo dan los años de servicio (25 años), pues inició su gestión cuando al Conseio de la Judicatura ingresaron fiscales que tenían cierta categoría, explicó.

Tras los cuestionamientos, Lenín Moreno pidió hoy a su hermano que se retire de la Fiscalía de Napo.

Señaló que de los fiscales designados hay cinco nuevos cuestionados y en la información que reposa en el Consejo de la Judicatura los funcionarios no presentan cuestionamientos.

Comisión de Fiscalización

"Le hemos pedido que venga porque sí preocupa esta metodología de sacar a funcionarios que estaban como fiscales provinciales", dijo la asambleísta Carrión.

Merlo ha informado que los escogidos eran parte de una lista de un concurso anterior. La decisión, tomada mediante resolución 002A-2018, fue adoptada la noche del viernes 22 de junio, como parte de las primeras acciones del Consejo. Se designó "de manera temporal" a 23 fiscales provinciales, justificó el presidente del renovado organismo.

.@majo_carrion (AP), confirma para mañana miércoles 27 de Junio, a las 10:00, la comparecencia de Marcelo Merlo, presidente del @CJudicaturaEc ante la comisión de Fiscalización sobre la designación de los fiscales provinciales. @eluniversocom pic.twitter.com/Dmru4o2Aue — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 26 de junio de 2018

Además, Merlo indicó que hace pocos minutos recibieron a asambleístas que les han pedido que tomen algunas acciones. Agregó que la designación de los 23 fiscales se dio de urgencia porque el 30 de abril pasado concluyeron en sus labores quienes estaban ejerciendo el cargo, algo que había sido cuestionado por la ciudadanía y el sector político. (I)